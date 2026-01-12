Kruhový zavlažovač RS 120/2
Kruhový zavlažovač RS 120/2 s nastavitelným úhlem postřiku je ideální k zavlažování středně velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení je 113 m2.
Kruhový zavlažovač RS 120/2 je ideální k zavlažování středně velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení je 113 m2. Zahradní rozstřikovač lze snadno připojit k zahradní hadici, je kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelný úhel postřiku
- Pro zavlažování dle potřeby
Specifikace
Technické údaje
|Průtok vody
|16 l/min
|Průměr pokropení (2 bar)
|≤ 8 m
|Průměr pokropení (4 bar)
|≤ 12 m
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 248 x 110
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Trávník
- Malé až středně velké oblasti
Příslušenství
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.