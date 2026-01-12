Kruhový, sektorový zavlažovač PS 300
Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač PS 300 je vhodný k zavlažování středně velkých až velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení je 706 m2.
Impulsní, kruhový a sektorový rozstřikovač v jednom. Je vhodný k zavlažování středně velkých až velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení je 706 m2. Zahradní zavlažovač lze snadno připojit k zahradní hadici a je kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelný úhel kropení
- např. k zavlažování pod stromy
Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad
- Garantuje stabilnost a robustnost
Specifikace
Technické údaje
|Průtok vody
|18,5 l/min
|Průměr pokropení (2 bar)
|≤ 25 m
|Průměr pokropení (4 bar)
|≤ 30 m
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|52 x 113 x 212
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Trávník
- Střední až velké plochy
Příslušenství
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.