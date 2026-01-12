Kruhový, sektorový zavlažovač PS 300

Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač PS 300 je vhodný k zavlažování středně velkých až velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení je 706 m2.

Impulsní, kruhový a sektorový rozstřikovač v jednom. Je vhodný k zavlažování středně velkých až velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení je 706 m2. Zahradní zavlažovač lze snadno připojit k zahradní hadici a je kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelný úhel kropení
  • např. k zavlažování pod stromy
Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad
  • Garantuje stabilnost a robustnost
Specifikace

Technické údaje

Průtok vody 18,5 l/min
Průměr pokropení (2 bar) ≤ 25 m
Průměr pokropení (4 bar) ≤ 30 m
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 52 x 113 x 212
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Trávník
  • Střední až velké plochy
Příslušenství
