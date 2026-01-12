Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV
Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV s regulací šířky kropení a ochranou proti postříkání. K zavlažování středně velkých/velkých ploch do 320 m². Nastavitelný průtok vody od 0 až po maximum.
Obdélníkový zahradní zavlažovač OS 5.320 SV regulací šířky kropení je vhodný pro zavlažování středně velkých a velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení tímto zavlažovačem je 320 m2. Zahradní rozprašovač nabízí inovativní přizpůsobení vodního průtoku dle potřeby od 0 do maxima. Nové obdélníkové zahradní zavlažovače od Kärcheru poskytují nyní ještě vyšší obslužný komfort pro uživatele. Rozstřikovače jsou vybaveny integrovanou ochranou proti postříkání SplashGuard a samozřejmě osvědčeným zacvakávacím systémem, který usnadňuje připojení k zahradní hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Plynulé nastavení dosahu
- Pro cílené zavlažování
Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti
- Pro snadné skladování/zavěšení.
Regulace šířky kropení
- Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Ochrana proti postříkání
- Komfortní nastavení
Specifikace
Technické údaje
|Plocha pokropení (2 bar)
|20 - 190 m²
|Plocha pokropení (4 bar)
|30 - 320 m²
|Šířka rozstřiku (2 bar) (m)
|5 - 12
|Šířka rozstřiku (4 bar) (m)
|6 - 16
|Pokrytí plochy (2 bar) (m)
|5 - 16
|Pokrytí plochy (4 bar) (m)
|6 - 20
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|546 x 160 x 88
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Trávník
- Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
