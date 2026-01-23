HR 2.10 Set

Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.

Mobilní použití a kompaktní skladování: naviják na hadici zajišťuje pohodlné zavlažování a prostorově úsporné skladování zahradní hadice. Kompletní sada obsahuje 10 m zahradní hadice, spojky, adaptéry na vodovodní kohoutek a zahradní trysku. Pomocí volně se pohybující kliky lze zahradní hadici bez námahy srolovat a přehledně a pečlivě uložit, aniž by se zamotala. Výrobek boduje také svým kompaktním designem, ergonomickou rukojetí pro pohodlnou přepravu a vysokou stabilitou díky nízkému těžišti. Výrobek je také odolný vůči UV záření a mrazu. Úložné jednotky na hadice Kärcher se vyznačují robustností a dlouhou životností a je na ně poskytována pětiletá záruka výrobce. Buben na hadici se dodává kompletně smontovaný.

Charakteristické znaky a výhody
Skládací klika
  • Úsporné skladování.
Compact dimensioning
  • Dobré uložení
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 10
Průměr hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Plný tlak (bar) 24
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 300 x 475 x 350

Obsah balení

  • Spojka hadice: 3 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy
  • Hadice PrimoFlex ½": 10 m

Vybavení

  • Sada
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Zahradní zavlažování
  • Malé až středně velké oblasti
