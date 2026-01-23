Tlaková myčka K 7 WCM FJ
Tlaková myčka K 7 WCM FJ s vodou chlazeným motorem účinně odstraňuje nečistoty z teras a vozidel díky svému čisticímu výkonu. Včetně pěnové trysky.
Pro působivě výkonné čištění! K 7 WCM FJ je dokonalým čisticím partnerem pro časté používání a silné znečištění: jeho výkonný vodou chlazený motor skoncuje se špínou na cestách, terasách, zahradní technice i větších vozidlech. Pro obzvláště účinné a šetrné čištění povrchů lze jednoduchým otočením nastavit postřikovací trysku Vario Power. Včetně pěnové trysky pro dobře přilnavou pěnu a maximální výkon při rozpouštění nečistot a 1 l autošamponu. Mezi další funkce patří Dirt Blaster s rotační bodovou tryskou, která zajišťuje vynikající výsledky čištění bez kompromisů i u odolných nečistot. Vestavěný vodní filtr navíc spolehlivě chrání čerpadlo před částečkami nečistot. Veškeré příslušenství, které je součástí balení, lze uložit i do samotného přístroje.
Charakteristické znaky a výhody
Čistě uklizenoHadici, trysku, pistoli a kabel lze uložit přímo na přístroji.
Systém Quick ConnectVysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Velká kolaPro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Průtok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Příkon (kW)
|3
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|17,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|23
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|369 x 355 x 946
Obsah balení
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 10 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Tryska Vario Power Jet
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Venkovní schody
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Auta
- Obytné vozy
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Jízdní kola
Příslušenství
Čisticí prostředky
