Tlaková myčka K 3 Power Control Home T5
Tlaková myčka K 3 Power Control s pistolí G 120 Q Power Control. S aplikačním poradcem prostřednictvím aplikace, který poskytuje praktické tipy pro ještě efektivnější výsledky čištění. Včetně sady pro domácnost.
Díky praktickému aplikačnímu poradci v aplikaci Home & Garden zajišťuje Kärcher ještě lepší výsledky čištění - a z uživatele dělá profesionála v úklidu. Aplikace také nabízí komplexní servis včetně informací o zařízení, aplikaci a servisním portálu Kärcher. Vhodnou úroveň tlaku lze nastavit a zkontrolovat na displeji spouštěcí pistole - pro maximální kontrolu a ideální tlak na každém povrchu. Mycí prostředek lze aplikovat rychle, jednoduše a pohodlně prostřednictvím integrované nádržky na mycí prostředek. K 3 Power Control od společnosti Kärcher se může pochlubit také výsuvnou teleskopickou rukojetí pro pohodlnou přepravu a skladování, stojanem pro větší stabilitu, držáky na příslušenství, vysokotlakou pistoli a kabel, jakož i systémem Kärcher Quick Connect. Stojan lze použít také jako rukojeť pro přenášení, což vám umožní zařízení snadno skladovat a přepravovat. Sada Home Kit zaručuje čištění větších ploch kolem domu bez rozstřiku a obsahuje čistič povrchů T 5 a 500 ml čisticího prostředku Patio & Deck.
Charakteristické znaky a výhody
Mobilní aplikace Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavciOptimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku. Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Výškově nastavitelná teleskopická rukojeťPro komfortní výšku vysunutí. Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.
Čisté řešení díky nádržce
- Čisté a pohodlné: nádrž na čisticí prostředek lze pro plnění vyjmout.
- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje jejich použití.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost, chrání a ošetřují povrch.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Průtok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|1,6
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|297 x 280 x 677
Obsah balení
- Čistič ploch: T 5
- Čisticí prostředek: Čistič teras RM 564 (připaraveno k použití), 0.5 l
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q Power Control
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 7 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nádrž
- Odnímatelná nádrž na čisticí prostředky
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
