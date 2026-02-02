Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Home
Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Home s výkonem 40 m²/h, vodou chlazeným motorem, hadicí PremiumFlex a navijákem na hadici odstraňuje střední znečištění. S sadou Home Kit.
Tlaková myčka K 5 Comfort Premium Home je ideální pro odstranění středního znečištění v okolí domu a automobilu. Součástí balení je sada Home Kit s čističem povrchů T 5 a 1 litrem čističe kamene a fasád. Zařízení je vybaveno robustním vodou chlazeným motorem a poskytuje trvale vysoký čisticí výkon. Integrovaný naviják hadice s flexibilní hadicí PremiumFlex umožňuje pohodlnou manipulaci a zajišťuje maximální volnost pohybu. Spoušťová pistole G 180 Q COMFORT!Hold výrazně snižuje tlak potřebný k držení a zajišťuje tak čištění bez únavy. Praktický systém Quick Connect také umožňuje rychlé připojení a odpojení vysokotlaké hadice. Univerzální 4v1 multi jet tryska umožňuje snadné přepínání mezi 4 rozstřikovými vzory otočením hlavy trysky, čímž se přizpůsobí různým úklidovým úkolům. Koncept čisticího prostředku 2 v 1 navíc nabízí větší pohodlí a dokonalé nanášení čisticího prostředku podle daného úkolu. Kabely a příslušenství lze snadno a kompaktně uložit na zařízení. Pro optimální podporu nabízí aplikace Kärcher Home & Garden integrovaného poradce pro použití a užitečné tipy a triky.
Charakteristické znaky a výhody
Chytrý koncept zařízení
- Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi.
- Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.
Pohodlná spoušťová pistole s funkcemi COMFORT!Hold a Quick Connect
- COMFORT! Hold výrazně snižuje přítlak. Obzvláště výhodné při dlouhodobém použití při čištění velkých ploch.
- Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice.
4-in-1 Multi Jet
- Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy.
- Pro větší pohodlí není třeba měnit trysku. Stačí otočit hlavici trysky a změnit tak tvar proudu.
Koncept detergentu 2Way!Wash™
- Inovativní koncept čisticích prostředků poskytuje maximální flexibilitu a optimální dávkování pro každý úklidový úkol.
- Detergent lze dávkovat pomocí zařízení a trysky Multi Jet nebo, pro větší množství pěny, pomocí pěnové trysky včetně dávkování detergentu.
- Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
- Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
- Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.
- Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Ergonomická přeprava
- Teleskopická rukojeť se západkovým mechanismem umožňuje snadnou, pohodlnou a ergonomickou přepravu.
- Kolečka s měkkou konstrukcí umožňují snadné a bez námahy přemísťování zařízení.
- Díky držadlu lze zařízení snadno a ergonomicky zvedat.
Mobilní aplikace Home & Garden
- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
- Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Funkce pro udržitelný rozvoj
- Design s 25 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Až o 80 % nižší spotřeba vody ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.²⁾
- Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Průtok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|2,1
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Podmínky interního testování: průtok tlakové myčky je 40 % průtoku zahradní hadice, přičemž doba čištění se zkrátí na polovinu. Průtok a skutečná úspora vody a času se liší v závislosti na třídě zařízení, stupni znečištění a umístění.
Obsah balení
- Sada pro domácnost: Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l)
- Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626, 1 l
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Snížení udržovacího tlaku na spouštěcí pistoli
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Koncept detergentu 2Way!Wash™
- Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Sání vody
- Uložení příslušenství na přístroji
- 2 háky na kabel: s funkcí rychlého sejmutí
- Kola s měkkým povrchem
Videa
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění malých vozidel
- Venkovní schody
- Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Fasáda
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 5 Comfort Premium Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.