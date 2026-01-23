Tlaková myčka K 4 FJ

K 4 FJ je ideální pro pravidelné čištění mírně znečištěných automobilů, ale i cest a dalších povrchů v okolí pozemku. Včetně pěnové trysky.

Tlaková myčka K 4 FJ je ideálním společníkem pro pravidelné čištění středně silných nečistot, například vozidel a středně velkých ploch kolem domu. Mezi jeho funkce patří spouštěcí pistole, 6metrová vysokotlaká hadice, postřikovač Vario Power (VPS), Dirt Blaster s rotačním bodovým paprskem pro odstranění odolných nečistot a spolehlivý vodní filtr, který chrání čerpadlo před malými částečkami nečistot. Tlak na VPS lze snadno regulovat pouhým otáčením, čímž je zajištěno cílené a zároveň šetrné čištění povrchů. Dirt Blaster s rotační bodovou tryskou zaručuje důkladné výsledky čištění i odolných nečistot. Veškeré dodávané příslušenství lze uložit přímo v přístroji. Včetně přídavné pěnové trysky a 1 litru autošamponu pro maximální výkon při rozpouštění nečistot.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 4 FJ: Čistě uklizeno
Čistě uklizeno
Hadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Tlaková myčka K 4 FJ: Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují čistotu povrchů.
Tlaková myčka K 4 FJ: Velká kola
Velká kola
Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 130
Průtok (l/h) max. 420
Plošný výkon (m²/h) 30
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (W) 1800
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 302 x 346 x 872

Obsah balení

  • Pěnovací tryska: 0.3 l
  • Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 6 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávání
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Tlaková myčka K 4 FJ
Tlaková myčka K 4 FJ
Tlaková myčka K 4 FJ
