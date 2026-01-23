RUČNÍ TLAKOVÁ MYČKA KHB 6 AKU VERZE
AKU ruční tlaková myčka KHB 6 je vhodná pro průběžné čištění bez nutnosti připojení k elektrickému proudu.
Aku ruční tlaková myčka KHB 6 šetrně umyje jízdní kola, zahradní nábytek, nářadí i venkovní dětské hračky nebo květináče. Je lehká, skladná a dobře se ovládá. Navíc nepotřebuje připojení k elektrické síti. O její provoz se stará výkonná 18V lithium-iontová baterie, na jejímž displeji si kdykoliv můžete zkontrolovat zbývající čas práce v minutách. Přístroj vyvine tlak až 24 barů, který postačí i k odstranění běžných nečistot. O přívod vody se postará obyčejná zahradní hadice, na kterou myčku snadno napojíte. Pokud si k myčce přikoupíte sací hadici, obejdete se i bez vodovodní přípojky. Vodu si přístroj doplní ze studně či sudu. K dispozici máte dva pracovní nástroje – trysku s plochým paprskem, která se hodí pro citlivé povrchy, a rotační trysku, která zvládne i odolnější špínu. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení. Všechny baterie této platformy 18 V jsou kompatibilní i s dalšími aku stroji Kärcher o stejné platformě.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie 18 V Battery PowerReal Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Efektivnější a optimálně nastavitelný střední tlakMaximálně 24 bar pro efektivní, mobilní a jednoduché průběžné čištění. Jednoduše vyměnitelné trysky Quick Connect. Tryska s plochým paprskem pro šetrné čištění a rotační tryska na intenzivnější znečištění.
Lehké a inovativní provedení zařízeníMaximálně neomezený pohyb a flexibilita při čištění. Ruční bateriová tlaková myčka pro průběžné čištění. Nezávislé na přípojce vody s nasávací hadičkou, kterou lze zakoupit zvlášť.
Příšlušenství pro širokou škálu aplikací
- Pro schodiště a menší plochy: PS 20 Handheld.
- Ruční nástavec Multi Jet MJ 24 Handheld s 5 různými tryskami.
- Pro těžko přístupná místa: kloub 360° od VJ 24 Handheld.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Střední tlak
|Průtok (l/h)
|max. 200
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|302 x 89 x 252
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- DB 24 Dirt Blaster
Vybavení
- Sání vody
- Pracovní nástavec: dlouhý
- Tryska s plochým paprskem
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Filtr stroje
Oblasti použití
- Květináče
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Popelnice
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Jízdní kola
- Ploty
- Zahradní náradí
