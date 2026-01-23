Tlaková myčka K 4 Comfort Premium

Tlaková myčka K 4 Comfort Premium s výkonem 30 m²/h, hadicí PremiumFlex, navijákem hadice a vodou chlazeným motorem je ideální pro domácnost a auto.

K 4 Comfort Premium je výkonný a pohodlný tlakový čistič, ideální pro odstranění středně silného znečištění kolem domu a auta. Jeho vodou chlazený motor s dlouhou životností zajišťuje konstantní výkon, zatímco pohodlný naviják s hadicí PremiumFlex zaručuje maximální flexibilitu. Kromě toho spouštěcí pistole G 180 50 Q COMFORT!Hold snižuje tlak potřebný k držení až o 50 procent, což umožňuje práci bez únavy, a díky systému Quick Connect lze vysokotlakou hadici připojit rychle a snadno. Inovativní 4v1 multi jet postřiková tryska kombinuje 4 různé rozstřikovací vzory, které lze pohodlně nastavit otočením hlavy postřikové trysky. Koncept 2 v 1 pro čisticí prostředky navíc nabízí větší pohodlí a perfektní aplikaci čisticího prostředku podle daného úkolu. Kabely a příslušenství lze snadno a kompaktně uložit na zařízení a teleskopická rukojeť a kolečka s měkkým povrchem usnadňují přepravu. Pro optimální podporu nabízí aplikace Kärcher Home & Garden integrovaného poradce pro použití a užitečné tipy a triky. Součástí dodávky je 1 litr čisticího prostředku.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 4 Comfort Premium: Chytrý koncept zařízení
Chytrý koncept zařízení
Konstrukce zařízení má uspořádané vstupy a výstupy pro kabely a hadice. To zajišťuje volnost pohybu a pracovní prostor a obecně usnadňuje manipulaci s kabely a hadicemi. Správné umístění zařízení s hadicovými a kabelovými přípojkami směrem k zdroji energie a vody výrazně usnadňuje čištění.
Tlaková myčka K 4 Comfort Premium: Pohodlná spoušťová pistole s funkcemi COMFORT!Hold a Quick Connect
Pohodlná spoušťová pistole s funkcemi COMFORT!Hold a Quick Connect
COMFORT! Hold výrazně snižuje přítlak. Obzvláště výhodné při dlouhodobém použití při čištění velkých ploch. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice.
Tlaková myčka K 4 Comfort Premium: 4-in-1 Multi Jet
4-in-1 Multi Jet
Maximální variabilita čištění s multifunkční tryskou nabízející 4 různé režimy. Pro větší pohodlí není třeba měnit trysku. Stačí otočit hlavici trysky a změnit tak tvar proudu.
Koncept detergentu 2Way!Wash™
  • Inovativní koncept čisticích prostředků poskytuje maximální flexibilitu a optimální dávkování pro každý úklidový úkol.
  • Detergent lze dávkovat pomocí zařízení a trysky Multi Jet nebo, pro větší množství pěny, pomocí pěnové trysky včetně dávkování detergentu.
  • Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
  • Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
  • Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
  • Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
  • Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s ​​jednoduchým navíjením a odvíjením.
  • Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
  • Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Ergonomická přeprava
  • Teleskopická rukojeť se západkovým mechanismem umožňuje snadnou, pohodlnou a ergonomickou přepravu.
  • Kolečka s měkkou konstrukcí umožňují snadné a bez námahy přemísťování zařízení.
  • Díky držadlu lze zařízení snadno a ergonomicky zvedat.
Mobilní aplikace Home & Garden
  • Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
  • Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
  • Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Funkce pro udržitelný rozvoj
  • Design s 20 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Až o 80 % nižší spotřeba vody ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.²⁾
  • Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak ( /bar/MPa) 20 / max. 130 / 2 - 13
Průtok (l/h) max. 420
Plošný výkon (m²/h) 30
Teplota přívodní vody (°C) 40
Příkon (kW) 1,8
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 12,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 17,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Podmínky interního testování: průtok tlakové myčky je 40 % průtoku zahradní hadice, přičemž doba čištění se zkrátí na polovinu. Průtok a skutečná úspora vody a času se liší v závislosti na třídě zařízení, stupni znečištění a umístění.

Obsah balení

  • Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626, 1 l
  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 v 1
  • Vysokotlaká hadice: 8 m, Premium Flex
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Snížení udržovacího tlaku na spouštěcí pistoli
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Koncept detergentu 2Way!Wash™
  • Regulace čisticího prostředku při použití pěnové trysky
  • Teleskopické madlo
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Hák na kabel
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Kola s měkkým povrchem
Tlaková myčka K 4 Comfort Premium
Tlaková myčka K 4 Comfort Premium

Videa

Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Pro čištění malých vozidel
Příslušenství
Čisticí prostředky