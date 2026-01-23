Tlaková myčka K 5 WCM

K 5 WCM nabízí výkon s vodou chlazeným motorem, ideální na odstraňování nečistot z cest, teras i vozidel.

Model K 5 WCM je synonymem výkonu a spolehlivosti. Díky vodou chlazenému motoru odstraní nečistoty rychle a efektivně. Postřikovací tyč Vario Power umožňuje pohodlné nastavení tlaku otáčením, což je ideální pro šetrné a účinné čištění teras, cest i vozidel. Rotující bodový proud si poradí s odolnou špínou a integrovaný vodní filtr chrání čerpadlo před nečistotami, což prodlužuje jeho životnost.

Charakteristické znaky a výhody
Integrovaná sací hadice na prací prostředky
  • Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků.
  • Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Čistě uklizeno
  • Hadici, trysku, pistoli a kabel lze uložit přímo na přístroji.
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
  • Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu
  • Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Průtok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (kW) 2,1
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 12,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 15,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 369 x 329 x 901

Obsah balení

  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 8 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Sání vody
Oblasti použití
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Venkovní schody
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Jízdní kola
