Tlaková myčka K 5 Power Control Flex Home&Brush
Limitovaná edice K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition se speciálním příslušenstvím k 90. výročí založení společnosti.
Výroční edice K 5 Power Control Flex Home & Brush k 90. výročí založení společnosti je limitovaná barevná varianta se speciálním příslušenstvím. Tlakovou myčku lze použít k čištění jakéhokoli povrchu se správným tlakem. Aplikační poradce integrovaný do aplikace Kärcher Home & Garden pomáhá uživateli najít správný tlak tím, že poskytuje praktické tipy pro každou situaci a úkon čištění - pro dokonalé výsledky čištění. Tlaková myčka zaujme také systémem čisticího prostředku Kärcher Plug 'n' Clean pro snadnou výměnu čisticího prostředku, vysokotlakou hadicí PremiumFlex pro větší pohodlí, vysoce kvalitní hliníkovou teleskopickou rukojetí pro snadnou přepravu, systémem Quick Connect pro úsporu času a námahy při zacvakávání vysokotlaké hadice do přístroje a spouštěcí pistole, jakož i parkovací polohou pro zajištění vždy snadno dostupného příslušenství. Obsahuje sadu Home & Brush Kit s čističem povrchů T 5, 1 litrem čističe na kámen a fasády, 1 litrem univerzálního čističe a mycím kartáčem WB 60.
Charakteristické znaky a výhody
Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavciOptimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku. Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexPružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Mobilní aplikace Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
- Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Průtok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|2,1
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|19,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|405 x 306 x 584
Obsah balení
- Sada pro domácnost: Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l)
- Mycí kartáč
- Čisticí prostředek: Univerzální čistič RM 626
- Vysokotlaká pistole: G 160 Q Power Control
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Integrovaná úložná síťka
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Sání vody
Příslušenství
Čisticí prostředky
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.