Držáky a vozíky na hadice
Dobře uložené a vždy po ruce. Více mobility, méně tahání a přetahování: vozíky na hadice Kärcher výrazně usnadňují práci na zahradě. Hadici tak již nemusíte pracně přetahovat po zahradě. Některé vozíky mají další výhody, jako například automatické navíjení hadice nebo integrované nastavení úhlu s funkcí otáčení o 180 stupňů.
Produkty Kärcher pro skladování hadic nabízí širokou škálu výběru: hadicové boxy, hadicové vozíky, navijáky hadic a držáky na hadice.
Držáky a vozíky na hadice Kärcher produkty:
VAŠE ZAHRADA. VAŠE MISTROVSKÉ DÍLO.
Nikdy nevíte, kdy přijde inspirace pro práci na zahradě. Ale s úložným prostorem hadic Kärcher máte po ruce nástroje, aby vaše květinové mistrovské dílo jen rozkvetlo. Vše navíc v estetickém provedení, aby vše zapadlo do vzhledu vašeho malého kousku ráje. Robustní a nadčasové, vydrží po věky. Ukládání hadic Kärcher zajistí možnost pto více kreativity na zahradě a méně chaosu při zalévání.
Boxy na hadice
HBX 5.35 nástěnný navíjecí box na hadice
Vždy perfektně uloženo: stylový box na hadici se pro úsporu místa montuje na stěnu a připojuje se ke kohoutku pomocí připojovací hadice. Díky nástěnnému držáku lze hadicový box dokonce otáčet o více než 180°, a proto se bez námahy dostane do každého koutu zahrady. Zahradní hadici lze snadno prodloužit na maximální délku. Existují příslušné blokovací stupně a hadice se v krátkých intervalech plně automaticky zasune. Jemným zatažením za konec hadice uvolníte zajišťovací mechanismus, takže se hadice automaticky a kontrolovaně stáhne, bez zauzlování. Buben na hadici disponuje také inovativním systémem FlexChange pro snadné přepínání hadicového boxu mezi nástěnným držákem a volitelně dostupným hrotem na hadici. Nástěnný držák je také odnímatelný a má místo pro trysky a zavlažovací příslušenství. Box na hadici je také odolný vůči UV záření a mrazu a lze jej tedy umístit na stěnu vašeho domu po celý rok.
Zemní hrot pro HBX automatické boxy na hadice
Kovový zemní hrot pro hadice může být umístěn kdekoli po zahradě. Jednoduše se zašroubuje do země a zajišťuje extrémně stabilní držení díky robustnímu kovovému hrotu. Díky integrované vodováze v hrotu hadice ji lze namontovat i na nerovný terén. S inovativní technologií FlexChange lze hadicový box umístit na hadicový hrot snadno a bez použití nářadí. Díky poloměru otáčení o 360° je navíc možné s hadicí dosáhnout do každého koutu zahrady a zaručit tak maximální volnost pohybu při zavlažování.
HBX 2.10 kompaktní box na hadice
Box na hadici HBX 2.10 je ideálním řešením pro zavlažování rostlin na balkónech, střešních terasách a v malých zahradách nebo pro použití venku a na výletech. Box je dodáván připravený k použití, včetně veškerého potřebného příslušenství pro venkovní použití, které je součástí dodávky. Hadici lze rychle a bez námahy navinout pomocí sklopné kliky. Navíc se spolehlivým systémem proti odkapávání se dvěma konektory Aqua Stop je odpojení jednoduché a bez kapaní a stříkání. To v kombinaci s inteligentní koncepcí ukládání příslušenství a koncovek hadic zajišťuje maximální komfort. Kompaktní rozměry znamenají, že box lze uložit i do nejmenších prostorů v interiéru, například do skříňky pod kuchyňským dřezem. Případně lze box namontovat na zeď. Box na hadici je vhodný také jako přívodní hadice pro tlakové myčky K 2 – K 4 Kärcher.
Hadicové vozíky
Kovový hadicový vozík HT 6 M
Hadicový vozík Kärcher HT 6 M má vše, co potřebujete. Má kovový hadicový naviják, je super robustní, a přesto se dá snadno navinout, kdekoli je potřeba. S extra chytrými rychloupínacími páčkami můžete rukojeť rychle přesunout z kompaktní úložné polohy do pohodlné výšky pro tahání. Široká základna hadicového vozíku zajišťuje vysokou stabilitu a stabilní vedení hadice a ergonomická klika zajišťuje snadné a spolehlivé navíjení hadice. A to není vše: vozík na hadici se může pochlubit pohodlnými funkcemi, jako je zarážka proti odkapávání, praktický držák trysky a sklopná klika pro úsporu místa při skladování.
Hadicové navijáky
Kovový hadicový vozík HR 4.30 Set
Ať už na zdi nebo uprostřed vaší zelené oázy, sada hadicových navijáků HR 4.30 vždy zapadne. Pro zavlažování může naviják zůstat připevněný ke zdi nebo jej lze jednoduše sundat pro mobilní použití. Trojúhelníkový tvar s nízko položeným těžištěm činí naviják na hadici neuvěřitelně stabilním i uprostřed zahrady a díky ergonomické klikové rukojeti s volným chodem je navíjení hadice hračkou.
Nástěnné držáky na hadice
Držák na hadici Plus
Robustní a elegantní Kärcher držák na hadice Plus je ideální pro snadné připevnění na vnější stěny. Praktický držák hadic šetří místo a nabízí možnost uložení trysek a stříkacích hlav. Zásobník hadic je vhodný pro všechny běžné zahradní hadice. Takže vašemu zahradničení už nemůže nic stát v cestě. Inovativní systémy skladování hadic Kärcher stanovují nová měřítka z hlediska funkce, designu a kvality. Ideální pro rychlé svinutí a rozvinutí hadice – s minimálními nároky na prostor. Kärcher: rozumná volba pro vaše potřeby zavlažování.
Prodloužená záruka pro váš nový systém skladování hadic Kärcher
Nakupte a získejte zdarma záruku na hadicové boxy, hadicové vozíky, hadicové navijáky a hadicové věšáky na 5 let!
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.