Tlaková myčka K 2 Power Control Car
S podporou aplikačního poradce v aplikaci: tlaková myčka Kärcher K 2 Power Control například pro čištění jízdních kol, zahradního nářadí nebo zahradního nábytku. Včetně sady na čištění automobilů.
Aplikace Kärcher Home & Garden udělá z každého uživatele experta na čištění a umožní dosáhnout důkladnějšího výsledku čištění s tlakovou myčkou Kärcher K 2 Power Control. Aplikace obsahuje užitečného aplikačního poradce, který uživateli pomáhá praktickými tipy a triky pro každý úklidový úkol. Aplikace rovněž nabízí komplexní servis včetně informací o zařízení, aplikaci a servisním portálu Kärcher. Přístroj je vybaven vysokotlakou pistolí a 2 stříkacími tryskami s adaptérem Quick Connect. Úroveň tlaku lze nastavit přímo na stříkací pistoli Click Vario Power - pro maximální kontrolu při každém úkolu čištění. Přístroj má také výškově nastavitelnou teleskopickou rukojeť pro pohodlnou přepravu a skladování, sací hadici pro snadné nanášení čisticích prostředků, praktické držáky na příslušenství, vysokotlakou pistoli a kabel a také 5metrovou hadici. Součástí sady na mytí auta je mycí kartáč pro odstranění šedého filmu a pěnová tryska, která poskytuje dobře přilnavou pěnu a maximální sílu rozpouštění nečistot, a také 500 ml autošamponu.
Charakteristické znaky a výhody
Mobilní aplikace Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Pracovní nástavec s funkcí Quick ConnectJednoduše vložte a otočte - k dispozici jsou dva různé pracovní nástavce. Optimální nastavení tlaku: výběr ze tří úrovní tlaku a jedné úrovně čisticího prostředku. Snadné ovládání: nastavení na nástavcích zobrazují symboly.
Výškově nastavitelná teleskopická rukojeťPro komfortní výšku vysunutí. Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.
Integrovaná sací hadice
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Snadné použití: sací hadice pro použití čisticích prostředků.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Průtok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|1,4
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|246 x 280 x 586
Obsah balení
- Sada pro auto: Mycí kartáč, pěnovací tryska, autošampon (0,5 l)
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Klikněte na nástavec Vario Power
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 5 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávání
- Teleskopické madlo
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
Příslušenství
Čisticí prostředky
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.