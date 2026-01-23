Tlaková myčka K 2 Power Control Car

S podporou aplikačního poradce v aplikaci: tlaková myčka Kärcher K 2 Power Control například pro čištění jízdních kol, zahradního nářadí nebo zahradního nábytku. Včetně sady na čištění automobilů.

Aplikace Kärcher Home & Garden udělá z každého uživatele experta na čištění a umožní dosáhnout důkladnějšího výsledku čištění s tlakovou myčkou Kärcher K 2 Power Control. Aplikace obsahuje užitečného aplikačního poradce, který uživateli pomáhá praktickými tipy a triky pro každý úklidový úkol. Aplikace rovněž nabízí komplexní servis včetně informací o zařízení, aplikaci a servisním portálu Kärcher. Přístroj je vybaven vysokotlakou pistolí a 2 stříkacími tryskami s adaptérem Quick Connect. Úroveň tlaku lze nastavit přímo na stříkací pistoli Click Vario Power - pro maximální kontrolu při každém úkolu čištění. Přístroj má také výškově nastavitelnou teleskopickou rukojeť pro pohodlnou přepravu a skladování, sací hadici pro snadné nanášení čisticích prostředků, praktické držáky na příslušenství, vysokotlakou pistoli a kabel a také 5metrovou hadici. Součástí sady na mytí auta je mycí kartáč pro odstranění šedého filmu a pěnová tryska, která poskytuje dobře přilnavou pěnu a maximální sílu rozpouštění nečistot, a také 500 ml autošamponu.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 2 Power Control Car: Mobilní aplikace Home & Garden
Mobilní aplikace Home & Garden
Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Tlaková myčka K 2 Power Control Car: Pracovní nástavec s funkcí Quick Connect
Pracovní nástavec s funkcí Quick Connect
Jednoduše vložte a otočte - k dispozici jsou dva různé pracovní nástavce. Optimální nastavení tlaku: výběr ze tří úrovní tlaku a jedné úrovně čisticího prostředku. Snadné ovládání: nastavení na nástavcích zobrazují symboly.
Tlaková myčka K 2 Power Control Car: Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť
Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť
Pro komfortní výšku vysunutí. Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.
Integrovaná sací hadice
  • Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
  • Snadné použití: sací hadice pro použití čisticích prostředků.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Průtok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (kW) 1,4
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 246 x 280 x 586

Obsah balení

  • Sada pro auto: Mycí kartáč, pěnovací tryska, autošampon (0,5 l)
  • Vysokotlaká pistole: G 120 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Klikněte na nástavec Vario Power
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 5 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávání
  • Teleskopické madlo
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
Příslušenství
Čisticí prostředky
