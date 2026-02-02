Tlaková myčka K 4 Power Control Flex Car & Home

K 4 Power Control Flex obsahuje sadu pro auto i domácnost a je skvělý pro terasy, zahradní nábytek a auta s mírným znečištěním.

Tlaková myčka K 4 Power Control Flex Car & Home umožňuje precizní a pohodlné čištění různých povrchů díky aplikaci Kärcher Home & Garden, která usnadňuje nastavení správného tlaku. Aplikační poradce nabízí praktické rady pro každou situaci, zatímco tlak lze snadno upravit otáčením postřikovací tyče a sledovat na spouštěcí pistoli G 160 Q Power Control. Myčka je vybavena systémem Plug 'n' Clean pro snadnou manipulaci s čisticími prostředky, hadicí PremiumFlex pro maximální komfort a teleskopickou rukojetí pro jednoduchou přepravu. Sada Car & Home Kit zahrnuje čistič povrchů T 5, pěnovou trysku, rotační kartáč, 1 litr čističe kamene a fasád a 1 litr autošamponu – ideální pro komplexní péči o domácnost i auto.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 4 Power Control Flex Car & Home: Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavci
Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavci
Optimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku. Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Tlaková myčka K 4 Power Control Flex Car & Home: Vysokotlaká hadice PremiumFlex
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Tlaková myčka K 4 Power Control Flex Car & Home: Mobilní aplikace Home & Garden
Mobilní aplikace Home & Garden
Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s ​​jednoduchým navíjením a odvíjením. Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
  • Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Vynikající výkon
  • Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Průtok (l/h) max. 420
Plošný výkon (m²/h) 30
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (kW) 1,8
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 11,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 19,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 405 x 306 x 584

Obsah balení

  • Sada pro domácnost: Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 (1 l)
  • Sada pro auto: Rotační mycí kartáč, pěnovací tryska 0,3l, autošampon 3 v 1 (1 l)
  • Vysokotlaká pistole: G 160 Q Power Control
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 8 m, Premium Flex
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Integrovaná úložná síťka
  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
  • Teleskopické madlo
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Pro čištění malých vozidel
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 4 Power Control Flex Car & Home

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.