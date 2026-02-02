Tlaková myčka K 2 Premium FJ Home
Rozlučte se se špínou: udržujte svůj pozemek, zahradní nábytek a menší zahradní plochy v tom nejlepším stavu s tlakovou myčkou K 2 Premium FJ Home. Včetně sady Home Kit a pěnové trysky.
Rozlučte se se špínou na autech, schodech, zahradním nářadí a venkovním nábytku: tlaková myčka K 2 Premium Home FJ včetně sady Home Kit s čističem povrchů T 1 a 500 ml čisticího prostředku Patio & Deck je ideálním řešením pro čištění větších ploch bez rozstřiku. Tlaková pistole K 2 Premium Home FJ s jednoduchým postřikovačem a čističem nečistot s rotačním bodovým paprskem je ideálním řešením pro všechny příležitostné úklidové práce kolem vašeho pozemku. S přídavnou pěnovou tryskou a 500 ml autošamponu pro maximální výkon při rozpouštění nečistot. Díky kolečkům s hladkým chodem se čistič K 2 Premium Home FJ snadno přepravuje, kamkoli je potřeba. Pro větší pohodlí umožňuje systém Quick Connect snadné zacvaknutí a vycvaknutí 4metrové vysokotlaké hadice ze zařízení a spouštěcí pistole. Veškeré dodávané příslušenství lze snadno uložit do samotného přístroje K 2 Premium Home FJ.
Charakteristické znaky a výhody
Čistě uklizenoHadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Velká kolaPro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Systém Quick ConnectVysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Průtok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|1,4
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|242 x 285 x 790
Obsah balení
- Sada pro domácnost: K 3 Power: Čistič povrchů T 1, čisticí prostředek „Patio & Deck“ (0,5 l)
- Prodloužení pracovního nástavce
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Čisticí prostředek: Autošampon RM 562 (připraveno k použití)
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Jednoduchý pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 4 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 2 Premium FJ Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
