Věrný pomocník: Tlaková myčka K 3 Premium je ideálním nástrojem pro odstraňování nečistot na menších zahradních plochách a terasách, zahradním nábytku, autech atd.

Rozlučte se s nevzhlednou špínou - s tlakovou myčkou K 3 Premium. Díky 6metrové vysokotlaké hadici je tlaková myčka ideální pro příležitostné použití v okolí pozemku a poskytuje zářivě čisté výsledky na malých zahradních plochách a terasách, stejně jako na zahradním nábytku a automobilech. Díky systému Vario Power Spray lze tlak vody snadno přizpůsobit povrchu jednoduchým otočným pohybem. Rotační tryska bodovým paprskem uvolní i ty nejodolnější nečistoty a pro zajištění dlouhé životnosti je čerpadlo u modelu K 3 chráněno vodním filtrem. Díky kolečkům s hladkým chodem lze tlakovou myčku K 3 snadno přepravit, kamkoli je potřeba. Díky integrovanému bubnu na hadici je namotání vysokotlaké hadice hračkou a veškeré další příslušenství lze jednoduše uložit na samotný přístroj.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 3 Premium: Praktické uložení hadice a příslušenství na vysavači
Praktické uložení hadice a příslušenství na vysavači
Přehledné a prostorově úsporné skladování: díky praktickému navijáku na hadici je vysokotlaká hadice optimálně chráněna a snadno přístupná.
Tlaková myčka K 3 Premium: Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Integrovaná sací hadice na prací prostředky
Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků.
Tlaková myčka K 3 Premium: Velká kola
Velká kola
Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Systém Quick Connect
  • Snadné připojení: s vysokotlakou hadicí se snadno manipuluje, rychle se zasouvá a vysouvá ze zařízení a spouštěcí pistole. To šetří čas a námahu.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Průtok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (kW) 1,6
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 309 x 285 x 805

Obsah balení

  • Vysokotlaká pistole: G 120 Q
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 6 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Videa

Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Terasa
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Auta
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Jízdní kola
Příslušenství
Čisticí prostředky
