Tlaková myčka K 5 Premium Smart Control Flex
K 5 Smart Control Flex nabízí dokonalou kontrolu díky hadici PremiumFlex a pistoli G 180 Q. Ideální pro silné nečistoty na terasách a autech.
Prémiová tlaková myčka K 5 Premium Smart Control Flex rozšiřuje možnosti chytrého čištění díky Bluetooth a aplikaci Kärcher Home & Garden. Ta poskytuje aplikačního poradce, návody a servisní portál, které usnadní všechny úkoly spojené s úklidem. Přístroj nabízí režim Boost pro extra výkon, pistoli G 180 Q Smart Control s LCD displejem a trysku 3 v 1 Multi Jet. Tlak lze ovládat přes aplikaci nebo přímo na pistoli. Mezi další vybavení patří systém Plug 'n' Clean, hadice PremiumFlex, teleskopická rukojeť, Quick Connect a parkovací poloha pro pohodlné skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Spouštěcí pistole Smart Control s režimem Boost a stříkací tyčí Multi Jet 3 v 1Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku. Obsahuje režim Boost pro extra výkon pro boj s odolnou špínou. Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexPružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Aplikace přenáší optimální tlak do tlakové myčky přes Bluetooth.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
- Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.
- Nízké těžiště pro bezpečné umístění i na šikmých površích.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Průtok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|2,1
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|17
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|417 x 306 x 584
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Integrovaná úložná síťka
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Sání vody
- Připojení přes Bluetooth
- Provoz pomocí aplikace
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění malých vozidel
- Venkovní schody
- Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
Příslušenství
Čisticí prostředky
