Tlaková myčka K 5 Smart Control Flex

K 5 Smart Control Flex s hadicí PremiumFlex a pistolí G 180 Q zvládne silné znečištění na terasách, zahradním nábytku i autech.

Tlaková myčka K 5 Smart Control Flex nabízí spojení výkonu a chytré technologie. Díky Bluetooth propojení s aplikací Kärcher Home & Garden získáte užitečné rady a návody pro efektivní čištění, ať už jde o montáž, údržbu nebo samotnou práci. Myčka je vybavena režimem Boost pro extra výkon, spouštěcí pistolí G 180 Q Smart Control s LCD displejem a tryskou 3 v 1 Multi Jet. Tlak lze nastavit přímo na pistoli nebo přenést z aplikace. Další výbavou je systém Plug 'n' Clean, flexibilní hadice PremiumFlex, teleskopická rukojeť, systém Quick Connect a praktická parkovací poloha pro snadnou dostupnost příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 5 Smart Control Flex: Spouštěcí pistole Smart Control s režimem Boost a stříkací tyčí Multi Jet 3 v 1
Spouštěcí pistole Smart Control s režimem Boost a stříkací tyčí Multi Jet 3 v 1
Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku. Obsahuje režim Boost pro extra výkon pro boj s odolnou špínou. Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Tlaková myčka K 5 Smart Control Flex: Vysokotlaká hadice PremiumFlex
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Tlaková myčka K 5 Smart Control Flex: Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden
Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden
Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Aplikace přenáší optimální tlak do tlakové myčky přes Bluetooth.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Průtok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (kW) 2,1
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 13,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 16,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 405 x 306 x 584

Obsah balení

  • Vysokotlaká pistole: G 180 Q Smart Control
  • Multi Jet 3 v 1
  • Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Integrovaná úložná síťka
  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
  • Teleskopické madlo
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Sání vody
  • Připojení přes Bluetooth
  • Provoz pomocí aplikace
  • inteligentní služby/funkce v aplikaci
