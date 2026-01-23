Tlaková myčka K 2 Premium
Rozlučte se se špínou: Udržujte svůj pozemek, zahradní nábytek a menší zahradní plochy v co nejlepším stavu s tlakovou myčkou K 2 Premium.
Znečištění aut, schodů, zahradního nářadí a venkovního nábytku se stane minulostí: Tlaková myčka K 2 Premium s jednoduchým postřikovačem a čističem nečistot s rotační bodovou tryskou je ideálním řešením pro příležitostné úklidové práce kolem vašeho pozemku. Plochá tryska a rotační tryska s bodovým paprskem odstraní i odolné nečistoty. Tlaková myčka K 2 se díky kolečkům s hladkým chodem snadno přepravuje, kamkoli je potřeba. Systém Quick Connect nabízí další pohodlí, protože jeho rychlospojka umožňuje snadné zacvaknutí a vycvaknutí čtyřmetrové vysokotlaké hadice ze zařízení a spouštěcí pistole. Veškeré dodávané příslušenství lze snadno uložit na samotný přístroj K 2 Premium.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaná sací hadice na prací prostředkyPohodlné a snadné použití čisticích prostředků. Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Čistě uklizenoHadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Velká kolaPro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách. Snadná ovladatelnost.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Průtok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|1,4
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|242 x 285 x 790
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q
- Jednoduchý pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 4 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Terasa
- Pro čištění malých vozidel
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Jízdní kola
