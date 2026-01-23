Tlaková myčka K 4 Power Control Go!Further
K 4 Power Control Go!Further je limitovaná edice černého vysokotlakého čističe vyrobeného z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím, jako je eco!Booster.
Tlaková myčka, která jde o krok dál – limitovaná edice černé K 4 Power Control Go!Further, vyrobená z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzivním příslušenstvím, nabízí nejlepší výsledky čištění a vysokou úroveň pohodlí. A díky aplikaci Kärcher Home & Garden je také velmi snadné najít správný tlak. Poradce pro použití integrovaný do aplikace podporuje uživatele praktickými tipy pro každou situaci a úkol čištění – pro dokonalé výsledky čištění. Pro maximální kontrolu lze tlak snadno nastavit otočením stříkací trysky nebo zkontrolovat na spouštěcí pistoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex také zaujme systémem Kärcher Plug 'n' Clean pro snadnou výměnu čisticích prostředků, vysokotlakou hadicí PremiumFlex pro větší pohodlí, teleskopickou rukojetí pro snadnou přepravu, systémem Quick Connect, který šetří čas a námahu při připojování a odpojování vysokotlaké hadice od zařízení, a spouštěcí pistolí a parkovací polohou, která zajišťuje, že příslušenství je vždy snadno dostupné.
Charakteristické znaky a výhody
Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavciOptimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku. Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexPružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Funkce pro udržitelný rozvojDesign s 35 % recyklovaného plastu¹⁾ O 50 % vyšší účinnost spotřeby vody a energie²⁾ při o 50 % vyšším čisticím výkonu³⁾ Sací hadice pro alternativní zdroje vody, jako jsou například sudy na vodu.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
- Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Průtok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|1,8
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|11,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ S Kärcher eco!Booster, na základě o 50 % větší plochy, kterou lze vyčistit se stejným množstvím energie a vody ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher. Potvrzeno nezávislým zkušebním ústavem. / ³⁾ Ve srovnání s čisticím výkonem standardní ploché trysky Kärcher. Potvrzeno nezávislým zkušebním ústavem.
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 160 Q Power Control
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- eco!Booster
- Vysokotlaká hadice: 8 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Sací hadice na vodu
- Integrovaná úložná síťka
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění malých vozidel