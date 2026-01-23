Tlaková myčka K 7 Premium Smart Control Flex
Pro větší výkon: Tlaková myčka K 7 Premium Smart Control Flex s hadicí PremiumFlex a spouštěcí pistolí G 180 Q Smart Control pro odolné nečistoty na terasách, cestách a autech.
Tlakovou myčku K 7 Premium Smart Control Flex jednoduše propojte s aplikací Kärcher Home & Garden ve svém chytrém telefonu prostřednictvím Bluetooth - a čištění bude ještě snazší a efektivnější. Poradce v aplikaci totiž poskytuje praktické tipy a triky pro mnoho čisticích situací a úkonů. Aplikace nabízí také mnoho dalších užitečných funkcí, jako jsou návody k montáži, údržbě a ošetřování, a také servisní portál Kärcher. Další praktickou funkcí je, že přístroj má režim boost pro extra výkon, což znamená, že ani odolná špína není problém. Úrovně tlaku lze nastavit na spouštěcí pistoli G 180 Q Smart Control s LCD displejem nebo přenést do spouštěcí pistole pomocí aplikačního poradce přes aplikaci - takže při čištění se nemůže nic pokazit. K dalším detailům výbavy patří stříkací tryska Multi Jet 3 v 1 pro širokou škálu aplikací bez nutnosti výměny stříkací trysky, vysokotlaká hadice PremiumFlex, systém čisticích prostředků Plug 'n' Clean, vysoce kvalitní hliníková teleskopická rukojeť a parkovací poloha pro snadno přístupné příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Spouštěcí pistole Smart Control s režimem Boost a stříkací tyčí Multi Jet 3 v 1Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku. Obsahuje režim Boost pro extra výkon pro boj s odolnou špínou. Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexPružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Aplikace přenáší optimální tlak do tlakové myčky přes Bluetooth.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
- Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci
- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Průtok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Příkon (kW)
|3
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|17,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|23
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|459 x 330 x 669
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 v 1
- Vysokotlaká hadice: 10 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Integrovaná úložná síťka
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Připojení přes Bluetooth
- Provoz pomocí aplikace
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
Oblasti použití
- Terasa
- Ploty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Auta
- Obytné vozy
- Jízdní kola
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
Příslušenství
Čisticí prostředky
