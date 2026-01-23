AKU TLAKOVÁ MYČKA K 2 AKU VERZE
AKU tlaková myčka K 2 Battery umožňuje flexibilní používání. Žádné kabely a hledání připojení do sítě. Snadno tak vyčistíte i hůře dostupná místa.
Aku tlaková myčka K 2 Battery je lehká, výkonná a snadno dosáhne i na těžko přístupná místa. Navíc vám odpadnou starosti s kilometry kabelů a hledáním prodlužovaček. Baterie, která stroji dodává potřebnou energii, na svém displeji neustále ukazuje zbývající čas práce. A když si přikoupíte sací hadici, místo vodovodu vám postačí i zahradní sud. V kompaktním těle myčky dřímá výkonný motor, který v okamžiku vytvoří proud vody o tlaku až 110 barů. Dva pracovní nástavce a tři úrovně tlaku vody vám umožní zvolit ideální nastavení pro každou situaci. Pro ještě lepší výsledky doporučujeme použít čisticí prostředek Kärcher, který myčka načerpá pomocí praktické přisávací hadičky. Když se vše leskne čistotou, jediným pohybem odpojíte hadici, příslušenství zasunete do těla myčky a celý přístroj snadno uskladníte i v přeplněné garáži. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery PowerReal Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power. Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlakuRůzné pracovní nástavce umožňují 3 tlakové stupně pro optimální čištění různých povrchů. Displej na vysokotlaké pistoli umožňuje jednoduchou kontrolu zvoleného stupně tlaku.
Sání vodyKompatibilní se sací hadicí Kärcher pro čištění nezávislé na vodovodní přípojce. Sací hadici lze zakoupit samostatně.
Použití čisticího prostředku
- Přisávací hadička pro používání čisticích prostředků.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují čistotu povrchů.
Integrované uložení příslušenství
- Hadice, pracovní nástavce a pistole lze uložit bez problémů a s úsporou místa.
Systém Quick Connect
- Připojování a odpojování vysokotlaké hadice do zařízení a pistole bez námahy a s úsporou času.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Tlak (bar)
|max. 110
|Rozsah tlaku
|Vysoký tlak
|Průtok (l/h)
|340
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|14
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|245 x 303 x 629
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Vysokotlaká pistole: G 120 Q Boost
- Jednoduchý pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 4 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Videa
Oblasti použití
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Terasa
- Pro čištění malých vozidel
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Jízdní kola
- Lodě
- Popelnice
- Zahradní náradí
