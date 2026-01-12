Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem
Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem umožňuje autonomní a na síti nezávislou práci daleko od jakékoliv zásuvky. Navíc přesvědčí vynikajícím výkonem.
Tlaková myčka G 7.180 s benzinovým pohonem nabízí maximální flexibilitu. Zcela bez elektrické energie s touto vapkou vyčistíte i prostory, kde není k dispozici připojení k sítí. Díky výkonnému benzinovému motoru je totiž vysokotlaký čistič nezávislý na elektrické energii. Nový pracovní nástavec pozdvihuje zážitek z čištění na lepší úroveň. Se stabilním rámem a velkými koly je G 7.180 vhodný i pro používání v náročném terénu. Jak optimalizované výhody, tak i nové příslušenství představují podstatné vylepšení dosavadní G řady. Vysokotlaký čistič G 7.180 je ideální pro terasy, vjezdy, přívěsy, kamiony a další.
Charakteristické znaky a výhody
Skládací rámDíky skládacímu rámu lze G 7.180 snadno a pohodlně uložit.
Nové příslušenstvíVylepšené a nové příslušenství zajišťují ještě výkonnější a pohodlnější čištění.
Vyjímatelná nádrž na čisticí prostředekDíky vyjímatelné nádrži na čisticí prostředek lze čisticí prostředek snadno doplňovat. Nádrž lze pohodlně čistit.
Mimořádně velká kola
- Mimořádně velká kola umožňují i jeho nasazení v náročném terénu.
Automatizovaný startér
- Automatizovaný startér pro jednoduchý způsob čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Tlak (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Průtok (l/h)
|590
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (hp)
|max. 4,7
|Druh pohonu
|Benzín
|Objem motoru (cm³)
|160
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|36,5
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|29,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|570 x 500 x 920
Obsah balení
- Vysokotlaká hadice: 10 m
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
Oblasti použití
- Pro čištění středně velkých vozidel a osobních automobilů combi
- Lodě
- Obytné vozy
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly G 7.180 s benzinovým pohonem
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
