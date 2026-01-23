Tlaková myčka K 5 FJ
K 5 FJ je ideálním pomocníkem pro pravidelné čištění automobilů, cest a dalších povrchů v okolí. Včetně pěnové trysky.
Tlaková myčka K 5 FJ je ideálním nástrojem pro pravidelné čištění středně silných nečistot, například vozidel a středně velkých ploch v okolí nemovitosti. Její výbava zahrnuje spouštěcí pistoli, vysokotlakou hadici o délce 8 m, postřikovací trysku Vario Power, trysku Dirt Blaster s rotujícím bodovým paprskem pro odstranění nejodolnějších nečistot, pěnový paprsek pro maximální výkon při rozpouštění nečistot a spolehlivý vodní filtr, který chrání čerpadlo před vniknutím malých částic nečistot. Tlak lze u stříkací trysky Vario Power Spray snadno regulovat pouhým otáčením - pro obzvláště cílené čištění, které je šetrné k povrchům. Dirt Blaster s rotující bodovou tryskou zajišťuje výjimečný čisticí výkon i na odolné nečistoty. Veškeré příslušenství lze snadno uložit na samotný přístroj.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaná sací hadice na prací prostředky
- Pohodlné a snadné použití čisticích prostředků.
- Čisticí prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.
Čistě uklizeno
- Hadice, stříkací lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.
Velká kola
- Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
- Snadná ovladatelnost.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 145
|Průtok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (W)
|2100
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|302 x 346 x 872
Obsah balení
- Pěnovací tryska: 0.3 l
- Čisticí prostředek: Autošampon 3 v 1 RM 610
- Vysokotlaká pistole: G 180 Q
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 8 m
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávání
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Sání vody
Příslušenství
Čisticí prostředky
