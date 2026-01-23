Tlaková myčka K 4 Power Control Flex

K 4 Power Control Flex s hadicí PremiumFlex a pistolí G 160 Q je ideální pro mírné znečištění teras, zahradního nábytku a automobilů.

Tlaková myčka K 4 Power Control Flex nabízí snadné a efektivní čištění různých povrchů s optimálním tlakem. Díky aplikaci Kärcher Home & Garden můžete snadno najít správné nastavení pro každý úkol. Integrovaný aplikační poradce poskytuje užitečné tipy pro dosažení perfektních výsledků. Tlak lze pohodlně nastavit otáčením postřikovací tyče a kontrolovat přímo na spouštěcí pistoli G 160 Q Power Control. Myčka je vybavena systémem Kärcher Plug 'n' Clean pro jednoduchou výměnu čisticích prostředků, flexibilní vysokotlakou hadicí PremiumFlex, teleskopickou rukojetí pro snadnou manipulaci, systémem Quick Connect pro rychlé připojení a praktickou parkovací polohou, která zajistí, že příslušenství budete mít vždy po ruce.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K 4 Power Control Flex: Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavci
Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavci
Optimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku. Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Tlaková myčka K 4 Power Control Flex: Vysokotlaká hadice PremiumFlex
Vysokotlaká hadice PremiumFlex
Pružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Tlaková myčka K 4 Power Control Flex: Mobilní aplikace Home & Garden
Mobilní aplikace Home & Garden
Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
  • Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Vynikající výkon
  • Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Průtok (l/h) max. 420
Plošný výkon (m²/h) 30
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (kW) 1,8
Připojovací kabel (m) 5
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 11,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 14,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 405 x 306 x 584

Obsah balení

  • Vysokotlaká pistole: G 160 Q Power Control
  • Tryska Vario Power Jet
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 8 m, Premium Flex
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Integrovaná úložná síťka
  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
  • Teleskopické madlo
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Pro čištění malých vozidel
