Tlaková myčka K 4 Power Control Flex
K 4 Power Control Flex s hadicí PremiumFlex a pistolí G 160 Q je ideální pro mírné znečištění teras, zahradního nábytku a automobilů.
Tlaková myčka K 4 Power Control Flex nabízí snadné a efektivní čištění různých povrchů s optimálním tlakem. Díky aplikaci Kärcher Home & Garden můžete snadno najít správné nastavení pro každý úkol. Integrovaný aplikační poradce poskytuje užitečné tipy pro dosažení perfektních výsledků. Tlak lze pohodlně nastavit otáčením postřikovací tyče a kontrolovat přímo na spouštěcí pistoli G 160 Q Power Control. Myčka je vybavena systémem Kärcher Plug 'n' Clean pro jednoduchou výměnu čisticích prostředků, flexibilní vysokotlakou hadicí PremiumFlex, teleskopickou rukojetí pro snadnou manipulaci, systémem Quick Connect pro rychlé připojení a praktickou parkovací polohou, která zajistí, že příslušenství budete mít vždy po ruce.
Charakteristické znaky a výhody
Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavciOptimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku. Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení. Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlaké hadice a příslušenství.
Vysokotlaká hadice PremiumFlexPružná hadice zajišťuje maximální flexibilitu a maximální volnost pohybu Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly.
Mobilní aplikace Home & GardenMobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění. Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění. Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.
Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher
- Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug´n´Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.
Vynikající výkon
- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Průtok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (kW)
|1,8
|Připojovací kabel (m)
|5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|11,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|14,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|405 x 306 x 584
Obsah balení
- Vysokotlaká pistole: G 160 Q Power Control
- Tryska Vario Power Jet
- Rotační tryska
- Vysokotlaká hadice: 8 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
Vybavení
- Integrovaná úložná síťka
- Quick Connect na straně přístroje
- Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopické madlo
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Pro čištění malých vozidel
Příslušenství
Čisticí prostředky
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.