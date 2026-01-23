AKU Tlaková myčka K 2 Battery Set

Aku tlaková myčka K 2 Battery Set umyje váš zahradní nábytek i terasu. Poradí si i s odolnější špínou a nepotřebuje žádné kabely. Dodáváme včetně baterie a nabíječky.

Aku tlaková myčka K 2 Battery Set zvládne úklid i v situacích, kdy není poblíž žádná zásuvka. Poradí si s různými povrchy a díky čtyřmetrové vysokotlaké hadici dosáhne téměř kamkoliv. A pokud si k ní přikoupíte sací hadici, poradí si i bez vodovodní přípojky. Vodu si totiž sama načerpá ze zahradního sudu nebo obyčejného kanystru. O zásobu energie se postará 36V lithium-iontová baterie, která na svém displeji neustále zobrazuje zbývající čas práce. Potřebný výkon zajistí účinný motor, který natlakuje vodní paprsek až na 110 barů. Přesně zacílit jej pomáhají dva pracovní nástavce. Tlak vody navíc můžete regulovat ve třech stupních podle čištěného povrchu. Usazenou špínu z dlažby nejefektivněji odstraní plná síla vodního paprsku – na lak vašeho výstavního auta se však lépe hodí volit slabší tlak. Dokonalý výsledek zajistí čisticí prostředek, který přístroj samostatně načerpá z láhve pomocí praktické přisávací hadičky. Po skončení úklidu hadici odpojíte jediným pohybem, příslušenství vsunete do těla přístroje a myčku snadno uskladníte i na malém prostoru.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Tlaková myčka K 2 Battery Set: Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power
Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power
Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power. Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
AKU Tlaková myčka K 2 Battery Set: Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlaku
Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlaku
Různé pracovní nástavce umožňují 3 tlakové stupně pro optimální čištění různých povrchů. Displej na vysokotlaké pistoli umožňuje jednoduchou kontrolu zvoleného stupně tlaku.
AKU Tlaková myčka K 2 Battery Set: Sání vody
Sání vody
Kompatibilní se sací hadicí Kärcher pro čištění nezávislé na vodovodní přípojce. Sací hadici lze zakoupit samostatně.
Použití čisticího prostředku
  • Přisávací hadička pro používání čisticích prostředků.
  • Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují čistotu povrchů.
Integrované uložení příslušenství
  • Hadice, pracovní nástavce a pistole lze uložit bez problémů a s úsporou místa.
Systém Quick Connect
  • Připojování a odpojování vysokotlaké hadice do zařízení a pistole bez námahy a s úsporou času.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Tlak (bar) max. 110
Rozsah tlaku Vysoký tlak
Průtok (l/h) 340
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Kapacita (Ah) 5
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) 14 (5,0 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou (h) 9
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 245 x 303 x 629

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 36 V / 5.0 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 36 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
  • Vysokotlaká pistole: G 120 Q Boost
  • Jednoduchý pracovní nástavec
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaká hadice: 4 m
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím: Nasávací hadička
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
Videa

Oblasti použití
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Terasa
  • Pro čištění malých vozidel
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Jízdní kola
  • Lodě
  • Popelnice
  • Zahradní náradí
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly K 2 Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

