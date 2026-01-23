HR 3.20 Set
Jeden buben na hadici - dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.
Praktický nástěnný držák a mobilní použití: tento hadicový naviják slouží jak k uložení hadice na stěnu pomocí přiloženého nástěnného držáku, tak k mobilnímu použití na zahradě. Sadu HR 3.20 lze z držáku snadno vyjmout a díky ergonomickému držadlu se pohodlně přenáší. Pomocí volně se pohybující kliky lze zahradní hadici bez námahy srolovat a úhledně a šetrně uložit, aniž by se zamotala nebo nepříjemně zamotala. Výrobek boduje také svým kompaktním provedením a vysokou stabilitou díky nízkému těžišti. Hadicový naviják je kompletně sestaven a připraven k okamžitému použití s 20 metry zahradní hadice, spojkami, adaptérem na kohoutek a tryskou. Zařízení je také odolné proti UV záření a mrazu, takže má dlouhou životnost a je dostatečně robustní, aby zvládlo každodenní používání. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku výrobce.
Charakteristické znaky a výhody
Funkce 2 v 1: nástěnný a mobilní naviják hadice v jednomSkladování hadice na stěně i pro mobilní použití na zahradě.
Držák na stěnuJednoduchá a rychlá instalace praktické úložné jednotky.
Skládací klikaÚsporné skladování.
Compact dimensioning
- Úsporné skladování.
Připraveno k okamžitému použití
- Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
- Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Specifikace
Technické údaje
|Délka hadice (m)
|20
|Průměr hadice (mm)
|13
|Kapacita hadice (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Plný tlak (bar)
|24
|Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm)
|160
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|363 x 475 x 500
Obsah balení
- Spojka hadice: 3 Kusy
- Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
- Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
- Postřikovač: 1 Kusy
- Hadice PrimoFlex ½": 20 m
Vybavení
- Sada
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- G 7.180 s benzinovým pohonem
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Power Control Car
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium Full Control
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- KHB 4-18 Plus
- KHB 6 Battery Limitovaná edice
- KHB 6 Battery Set
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Malé až středně velké oblasti