Jeden buben na hadici - dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.

Praktický nástěnný držák a mobilní použití: tento hadicový naviják slouží jak k uložení hadice na stěnu pomocí přiloženého nástěnného držáku, tak k mobilnímu použití na zahradě. Sadu HR 3.20 lze z držáku snadno vyjmout a díky ergonomickému držadlu se pohodlně přenáší. Pomocí volně se pohybující kliky lze zahradní hadici bez námahy srolovat a úhledně a šetrně uložit, aniž by se zamotala nebo nepříjemně zamotala. Výrobek boduje také svým kompaktním provedením a vysokou stabilitou díky nízkému těžišti. Hadicový naviják je kompletně sestaven a připraven k okamžitému použití s 20 metry zahradní hadice, spojkami, adaptérem na kohoutek a tryskou. Zařízení je také odolné proti UV záření a mrazu, takže má dlouhou životnost a je dostatečně robustní, aby zvládlo každodenní používání. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku výrobce.

Charakteristické znaky a výhody
Funkce 2 v 1: nástěnný a mobilní naviják hadice v jednom
Skladování hadice na stěně i pro mobilní použití na zahradě.
Držák na stěnu
Jednoduchá a rychlá instalace praktické úložné jednotky.
Skládací klika
Úsporné skladování.
Compact dimensioning
  • Úsporné skladování.
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Technické údaje

Délka hadice (m) 20
Průměr hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Plný tlak (bar) 24
Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm) 160
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 363 x 475 x 500

  • Spojka hadice: 3 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy
  • Hadice PrimoFlex ½": 20 m

  • Sada
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
