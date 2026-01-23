HBX 5.25 Automatic
Už se nemusíte ohýbat, kličkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.
Vždy ideálně uložen: stylový box na hadici se montuje na stěnu, aby se ušetřilo místo, a připojuje se k vodovodnímu kohoutku pomocí připojovací hadice. Díky nástěnnému držáku lze box na hadici dokonce otočit o více než 180°, takže hadice snadno dosáhne do každého koutu zahrady. Zahradní hadici lze snadno prodloužit na maximální délku 25 metrů. K dispozici jsou odpovídající blokační stupně: hadice se v krátkých intervalech plně automaticky zaaretuje. Jemným zatažením za konec hadice se uvolní blokovací mechanismus, takže se hadice automaticky a kontrolovaně zasune, aniž by se zamotala nebo zauzlovala. Díky inovativnímu systému montáže FlexChange lze box s hadicí vyjmout z nástěnného držáku bez použití jakéhokoli nářadí. To je ideální pro snadné uložení v zimě nebo pro flexibilní použití mezi nástěnným držákem a hadicovým kolíkem, který je k dispozici jako volitelné příslušenství. Box na hadici je navíc odolný proti UV záření a mrazu, a proto jej lze na stěně domu ponechat po celý rok. K ochraně proti krádeži lze připojit kabelový zámek. Společnost Kärcher poskytuje na výrobek pětiletou záruku.
Charakteristické znaky a výhody
FlexChangeŽádné šrouby, žádné nářadí, žádný stres: díky jedinečnému systému Kärcher FlexChange lze hadicový box během několika sekund (např. v zimě) vyjmout z nástěnného držáku nebo z hadicového kolíku.
Praktický držák tryskyTrysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
Automatické přitahování hadiceKrátce zatáhněte za konec hadice a navíječ hadici automaticky zcela zasune. Maximální pohodlí bez uzlů, klik a špinavých rukou.
Vývod hadice na spodní straně skříňky
- Lepší ochrana před povětrnostními vlivy a delší životnost.
Nástěnný box na hadici s možností použití v úhlu 180°
- Na nástěnném držáku lze hadicovou skříňku otáčet o více než 180°. To umožňuje maximální volnost pohybu při zalévání zahrady, aniž by se hadice zalomila.
Robustní a odnímatelný nástěnný držák
- Použití robustních materiálů s kovovým jádrem zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu. Obzvláště praktické: díky odnímatelnému nástěnnému držáku se vám nezasekne.
Integrovaná hadicová brzda
- Automatické zatahování hadice je kombinováno s brzdou hadice, takže se hadice automaticky a pomalu navíjí zpět do hadicového boxu.
Integrované vedení hadice
- Bez zalomení a zauzlování: hadice je rovnoměrně zatažená a vedená.
Ergonomické držadlo
- Ergonomická rukojeť pro přenášení usnadňuje přepravu boxu s hadicí jednou rukou.
Připraveno k okamžitému použití
- Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Specifikace
Technické údaje
|Délka hadice (m)
|25
|Průměr hadice (mm)
|11
|Připojovací hadice (m)
|1,5 (1/2")
|Plný tlak (bar)
|24
|Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm)
|79
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|10,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|14,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|810 x 220 x 595
Obsah balení
- Spojka hadice: 2 Kusy
- Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
- Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
- Postřikovač: 1 Kusy
Vybavení
- Sada
- Automatické navíjení hadice
- Vedení hadice
- Držák trysky
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
- Připojovací hadice PrimoFlex: 1.5 m
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Střední až velké plochy