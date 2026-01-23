Závěsný držák na hadici
Nástěnný držák na hadici pro úsporu místa při skladování hadice. S otvory pro trysky a postřikovače a vhodný pro všechny běžné zahradní hadice.
Jednoduché a kompaktní použití a nenápadný design: díky nástěnnému držáku na hadici lze nyní zahradní hadici uložit na stěnu a ušetřit tak místo. Má také otvory pro trysky a postřikovací lana. Po použití můžete zahradní hadici snadno umístit na držák hadice. Díky vysoce kvalitním materiálům je nástěnný držák na hadici obzvláště odolný a má dlouhou životnost a je také odolný proti UV záření a mrazu. Společnost Kärcher navíc na výrobek poskytuje pětiletou záruku.
Charakteristické znaky a výhody
Praktická a na místo úsporná úschova hadic
- Vše uloženo centrálně na jednom místě.
Držák trysky
- Příslušenství pro zavlažování je vždy po ruce.
Pětiletá záruka
- Dlouhá životnost
Odolnost proti UV záření a mrazu
- Připraveno k použití kdykoli během roku.
Specifikace
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm)
|115
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|286 x 144 x 240
Vybavení
- Držák trysky
- Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Malé až středně velké oblasti