Závěsný držák na hadici

Nástěnný držák na hadici pro úsporu místa při skladování hadice. S otvory pro trysky a postřikovače a vhodný pro všechny běžné zahradní hadice.

Jednoduché a kompaktní použití a nenápadný design: díky nástěnnému držáku na hadici lze nyní zahradní hadici uložit na stěnu a ušetřit tak místo. Má také otvory pro trysky a postřikovací lana. Po použití můžete zahradní hadici snadno umístit na držák hadice. Díky vysoce kvalitním materiálům je nástěnný držák na hadici obzvláště odolný a má dlouhou životnost a je také odolný proti UV záření a mrazu. Společnost Kärcher navíc na výrobek poskytuje pětiletou záruku.

Charakteristické znaky a výhody
Praktická a na místo úsporná úschova hadic
  • Vše uloženo centrálně na jednom místě.
Držák trysky
  • Příslušenství pro zavlažování je vždy po ruce.
Pětiletá záruka
  • Dlouhá životnost
Odolnost proti UV záření a mrazu
  • Připraveno k použití kdykoli během roku.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm) 115
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 286 x 144 x 240

Vybavení

  • Držák trysky
  • Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
Závěsný držák na hadici
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Malé až středně velké oblasti
Příslušenství