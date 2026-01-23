HT 5 M

Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme robustním kovovým bubnem na hadici, extra širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.

Robustní a zároveň stabilní: Vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné uložení zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Díky robustnímu kovovému navijáku nepředstavuje problém ani nejtěžší náklad. Hadici lze spolehlivě navinout pomocí ergonomické kliky a robustního vedení hadice. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu a odolností proti UV záření a mrazu. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout až dolů. Zatlačení úplně dolů zajišťuje především prostorově úsporné skladování. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný. Skladovací vozíky na hadice Kärcher se vyznačují robustností a dlouhou životností a výrobce na ně poskytuje pětiletou záruku.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká stabilita a pevnost
Díky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
Vedení hadice
Pro snadné odvíjení a navíjení hadice
Kovový naviják
Garantuje robustnost a dlouhou životnost
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
  • Úsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
  • Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
  • Úsporné skladování.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
  • Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 20
Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Plný tlak (bar) 45
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 565 x 475 x 896

Vybavení

  • Kovový naviják na hadici
  • Vedení hadice
Videa

