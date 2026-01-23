HT 4

Vše pod kontrolou: vozík na hadici boduje díky robustnímu navijáku na hadici, mimořádně široké základně pro maximální stabilitu, přesnému vedení hadice a výškově nastavitelné rukojeti.

Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě a rovnoměrně navíjet pomocí ergonomické kliky a robustního vedení hadice. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu a odolností proti UV záření a mrazu. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Především její posunutí zcela dolů zajišťuje prostorově úsporné skladování. Společnost Kärcher poskytuje 5letou záruku výrobce. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný.

Charakteristické znaky a výhody
HT 4: Vysoká stabilita a pevnost
Díky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
HT 4: Vedení hadice
Pro snadné odvíjení a navíjení hadice
HT 4: Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
Úsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
  • Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
  • Úsporné skladování.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
  • Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Barva Černá
Hmotnost (kg) 3,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 565 x 475 x 896

Vybavení

  • Vedení hadice
HT 4
HT 4

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Střední až velké plochy
