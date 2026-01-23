HT 2

Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu. Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí pro malé zahrady.

Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě navinout pomocí ergonomické kliky. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu a odolností proti UV záření a mrazu. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku výrobce. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný.

Charakteristické znaky a výhody
HT 2: Vysoká stabilita a pevnost
Díky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
HT 2: Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
Úsporné skladování.
HT 2: Skládací klika
Úsporné skladování.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
  • Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 460 x 475 x 840
HT 2
Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Malé až středně velké oblasti
