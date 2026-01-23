HR 3

Jeden buben na hadici - dvě funkce: HR 3 slouží jak k uložení hadice na stěnu, tak k mobilnímu použití na zahradě. Takto vypadá flexibilní zavlažování.

Praktický nástěnný držák a mobilní použití: tento hadicový naviják slouží jak k uložení hadice na stěnu pomocí přiloženého nástěnného držáku, tak k mobilnímu použití na zahradě. HR 3 lze snadno vyjmout z držáku a díky ergonomickému držadlu se pohodlně přenáší. Pomocí volně se pohybující kliky lze zahradní hadici bez námahy srolovat a pečlivě a úhledně uložit, aniž by se zamotala. Výrobek boduje také svým kompaktním provedením a vysokou stabilitou díky nízkému těžišti. Naviják na hadici je kompletně sestaven a připraven k okamžitému použití. Výrobek je také odolný proti UV záření a mrazu, takže má dlouhou životnost a je dostatečně robustní, aby zvládl každodenní používání. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku výrobce.

Charakteristické znaky a výhody
HR 3: Funkce 2 v 1: nástěnný a mobilní naviják hadice v jednom
Skladování hadice na stěně i pro mobilní použití na zahradě.
HR 3: Držák na stěnu
Jednoduchá a rychlá instalace praktické úložné jednotky.
HR 3: Skládací klika
Úsporné skladování.
Compact dimensioning
  • Dobré uložení
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm) 160
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 363 x 475 x 500

Vybavení

  • Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Malé až středně velké oblasti
