Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství.

Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě navinout pomocí ergonomické kliky a robustního vedení hadice. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu a odolností proti UV záření a mrazu. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Především její posunutí zcela dolů zajišťuje prostorově úsporné skladování. Vozík je připraven k okamžitému použití díky dodávané 20m hadici a příslušenství, jako jsou spojky Kärcher, adaptér na kohoutek a tryska. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný. Vozíky na hadice Kärcher se vyznačují robustností a dlouhou životností a výrobce na ně poskytuje pětiletou záruku.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká stabilita a pevnost
Vysoká stabilita a pevnost
Díky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
Vedení hadice
Vedení hadice
Pro snadné odvíjení a navíjení hadice
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
Úsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
  • Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
  • Úsporné skladování.
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
  • Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 20
Průměr hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Plný tlak (bar) 45
Barva Černá
Hmotnost (kg) 3,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 565 x 475 x 896

Obsah balení

  • Spojka hadice: 3 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy
  Hadice Performance Plus ½": 20 m

Vybavení

  • Sada
  • Vedení hadice
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
