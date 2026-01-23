HT 3
Mobilní a stabilní: Vozík na hadici pro středně velké zahrady boduje díky mimořádně široké základně pro maximální stabilitu a výškově nastavitelné rukojeti. Součástí je držák trysek.
Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě srolovat pomocí ergonomické kliky. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu, odolností proti UV záření a mrazu a praktickým držákem trysek na rukojeti. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný. Translated with DeepL.com (free version)
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká stabilita a pevnostDíky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
Praktický držák tryskyTrysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojetiÚsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
- Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
- Úsporné skladování.
Zalomená přípojka hadice
- Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
- Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|3,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|565 x 475 x 896
Vybavení
- Držák trysky
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.425
- K 2.425 T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.700 T 250
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- KHB 4-18 Plus
- KHB 6 Battery Limitovaná edice
- KHB 6 Battery Set
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Střední až velké plochy