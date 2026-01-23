HT 2.20 Set

Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť.

Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě navinout pomocí ergonomické kliky. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu a odolností proti UV záření a mrazu. Součástí sady je 20 m hadice, příslušenství pro zalévání a tryska. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Společnost Kärcher poskytuje 5letou záruku výrobce. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká stabilita a pevnost
Díky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
Úsporné skladování.
Skládací klika
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
  • Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 20
Průměr hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Plný tlak (bar) 24
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 460 x 475 x 840

Obsah balení

  • Spojka hadice: 3 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy
  • Hadice PrimoFlex ½": 20 m

Vybavení

  • Sada
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Malé až středně velké oblasti
