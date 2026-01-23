HBX 5.30 Automatic

Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.

Vždy perfektně uložen: stylový box na hadici je namontován na stěně, aby se ušetřilo místo, a je připojen k vodovodnímu kohoutku pomocí připojovací hadice. Díky nástěnnému držáku lze box na hadici dokonce otáčet o více než 180°, a tak se bez námahy dostane do každého koutu zahrady. Zahradní hadici lze snadno prodloužit na maximální délku 30 metrů. K dispozici jsou odpovídající blokační stupně: hadice se v krátkých intervalech plně automaticky zaaretuje. Jemným zatažením za konec hadice se uvolní blokovací mechanismus, takže se hadice automaticky a kontrolovaně zasune, aniž by se zamotala nebo zauzlila. Box na hadici boduje také díky inovativnímu montážnímu systému FlexChange, který umožňuje snadné přepínání boxu na hadici mezi nástěnným držákem a hadicovým kolíkem. Nástěnný držák je rovněž odnímatelný a má otvory pro trysky a zavlažovací příslušenství. Box na hadici je také odolný proti UV záření a mrazu, a proto jej můžete umístit na stěnu domu po celý rok. Aby se zabránilo krádeži, lze ji opatřit kabelovým zámkem. Společnost Kärcher poskytuje na výrobek pětiletou záruku.

Charakteristické znaky a výhody
HBX 5.30 Automatic: FlexChange
FlexChange
Žádné šrouby, žádné nářadí, žádný stres: díky jedinečnému systému Kärcher FlexChange lze hadicový box během několika sekund (např. v zimě) vyjmout z nástěnného držáku nebo z hadicového kolíku.
HBX 5.30 Automatic: Praktický držák trysky
Praktický držák trysky
Trysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
HBX 5.30 Automatic: Automatické přitahování hadice
Automatické přitahování hadice
Krátce zatáhněte za konec hadice a navíječ hadici automaticky zcela zasune. Maximální pohodlí bez uzlů, klik a špinavých rukou.
Vývod hadice na spodní straně skříňky
  • Lepší ochrana před povětrnostními vlivy a delší životnost.
Nástěnný box na hadici s možností použití v úhlu 180°
  • Na nástěnném držáku lze hadicovou skříňku otáčet o více než 180°. To umožňuje maximální volnost pohybu při zalévání zahrady, aniž by se hadice zalomila.
Robustní a odnímatelný nástěnný držák
  • Použití robustních materiálů s kovovým jádrem zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu. Obzvláště praktické: díky odnímatelnému nástěnnému držáku se vám nezasekne.
Integrovaná hadicová brzda
  • Automatické zatahování hadice je kombinováno s brzdou hadice, takže se hadice automaticky a pomalu navíjí zpět do hadicového boxu.
Integrované vedení hadice
  • Bez zalomení a zauzlování: hadice je rovnoměrně zatažená a vedená.
Ergonomické držadlo
  • Ergonomická rukojeť pro přenášení usnadňuje přepravu boxu s hadicí jednou rukou.
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 30
Průměr hadice (mm) 11
Připojovací hadice (m) 1,5 (1/2")
Plný tlak (bar) 24
Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm) 79
Barva Černá
Hmotnost (kg) 11,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 15,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 810 x 220 x 595

Obsah balení

  • Spojka hadice: 2 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy

Vybavení

  • Sada
  • Automatické navíjení hadice
  • Vedení hadice
  • Držák trysky
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
  • Připojovací hadice PrimoFlex: 1.5 m
Videa

