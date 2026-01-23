HR 4

Pro uložení hadice na stěně i jako mobilní naviják: HR 4 nabízí obě možnosti a lze jej snadno sejmout ze stěny pro flexibilní zavlažování.

Výjimečná praktičnost. Dvojí funkčnost. Tento naviják na hadici slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě. Trysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák a mít je vždy po ruce. HR 4 lze snadno sejmout z držáku a díky ergonomické rukojeti se pohodlně přenáší. Pomocí volně se pohybující kliky lze zahradní hadici bez námahy srolovat a úhledně a pečlivě uložit, aniž by se zamotala nebo nepříjemně zamotala. Výrobek boduje také svým kompaktním provedením a vysokou stabilitou díky nízkému těžišti. Naviják na hadici je kompletně sestaven a připraven k okamžitému použití. Zařízení je navíc odolné proti UV záření a mrazu, takže má dlouhou životnost a je dostatečně robustní, aby zvládlo každodenní používání. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku.

Charakteristické znaky a výhody
HR 4: Funkce 2 v 1: nástěnný a mobilní naviják hadice v jednom
Skladování hadice na stěně i pro mobilní použití na zahradě.
HR 4: Praktický držák trysky
Trysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
HR 4: Držák na stěnu
Jednoduchá a rychlá instalace praktické úložné jednotky.
Skládací klika
  • Úsporné skladování.
Compact dimensioning
  • Dobré uložení
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm) 160
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 363 x 475 x 500

Vybavení

  • Držák trysky
  • Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
HR 4
HR 4

Videa

