HT 5.20 M Set
Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s přiloženým zavlažovacím příslušenstvím.
Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Robustní kovový naviják odolá i těm nejnáročnějším zahradním podmínkám. Hadici lze spolehlivě navinout pomocí ergonomické kliky a robustního vedení hadice. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu a odolností proti UV záření a mrazu. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Především její posunutí zcela dolů zajišťuje prostorově úsporné skladování. Sada je připravena k okamžitému použití díky přiloženému příslušenství, jako je zahradní hadice Kärcher, spojky, adaptér na vodovodní kohoutek a tryska. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný. Úložné jednotky na hadice Kärcher se vyznačují robustností a dlouhou životností a je na ně poskytována pětiletá záruka výrobce.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká stabilita a pevnostDíky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
Vedení hadicePro snadné odvíjení a navíjení hadice
Kovový navijákGarantuje robustnost a dlouhou životnost
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
- Úsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
- Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
- Úsporné skladování.
Připraveno k okamžitému použití
- Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
- Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
- Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr hadice (mm)
|13
|Kapacita hadice (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|2,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|565 x 475 x 896
Obsah balení
- Spojka hadice: 3 Kusy
- Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
- Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
- Postřikovač: 1 Kusy
- Hadice Performance Plus ½": 20 m
Vybavení
- Sada
- Kovový naviják na hadici
- Vedení hadice
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Střední až velké plochy