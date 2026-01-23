HT 6 M

Mobilní a stabilní vozík na hadici boduje robustním kovovým bubnem na hadici a mimořádně širokou základnou, jakož i přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.

Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě navinout pomocí ergonomické kliky a robustního vedení hadice. Robustní kovový naviják odolá i těm nejnáročnějším zahradním podmínkám. Boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu vozíku s hadicí, odolností proti UV záření a mrazu a praktickým držákem trysek na rukojeti. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Především její posunutí zcela dolů zajišťuje prostorově úsporné skladování. Společnost Kärcher poskytuje 5letou záruku výrobce. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný.

Charakteristické znaky a výhody
HT 6 M: Vysoká stabilita a pevnost
Vysoká stabilita a pevnost
Díky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
HT 6 M: Vedení hadice
Vedení hadice
Pro snadné odvíjení a navíjení hadice
HT 6 M: Kovový naviják
Kovový naviják
Garantuje robustnost a dlouhou životnost
Praktický držák trysky
  • Trysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
  • Úsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
  • Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
  • Úsporné skladování.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
  • Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 565 x 475 x 896

Vybavení

  • Kovový naviják na hadici
  • Vedení hadice
  • Držák trysky
HT 6 M
HT 6 M
HT 6 M

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Střední až velké plochy
Příslušenství