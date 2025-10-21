Hadicové spojky a rozdělovače

Hadicové spojkové systémy – flexibilní pro každý požadavek. Připojit, spojit, odpojit a opravit: vhodné spojovací díly pro všechny běžné západkové systémy a běžné průměry hadic. Je jedno, o který z průměrů hadice se jedná, zda 1/2", 5/8" nebo 3/4": mimořádně těsné hadicové spojky Kärcher vyhovují v zásadě vždy. Univerzální hadicové spojky přesvědčí navíc svou vynikající stabilitou a maximální pevností v tahu a lomu.


Hadicové spojky a rozdělovače Kärcher produkty:

0 produkty/ů


Hadicové spojky Kärcher


Výhody hadicových spojek a rozdělovačů

Aqua Stop

Rozpojení bez postříkání

Aqua-stop: pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání

Mosazné spojky

Kvalitní mosazná řada

Kvalitní zpracování a robustní materiál garantují mimořádný komfort a dlouhou životnost i při náročných úkolech.

Komfortní zalévání

Trojcestný rozdělovač

S integrovaným předsazeným filtrem pro zvlášť dlouhou životnost.

Tři na sobě nezávisle regulovatelné výstupy vody.

Kärcher TIP

Objevte funkci Aqua Stop pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání. Univerzální spojka Premium má navíc upevnění hadice z hliníku a úchopy z měkkého plastu pro ještě snadnější manipulaci. Samozřejmě jsou všechny spojovací systémy Kärcher kompatibilní se západkovými systémy obvyklými na trhu.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.