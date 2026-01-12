Zavlažovací pistole multifunkční kov Premium
Kovovou multifunkční zavlažovací pistolí z vysoce kvalitního materiálu zavlažíte nejrůznější rostliny přesně dle potřeby. Včetně otočné rukojeti a postřikovací hlavy s ochranou proti kapání.
Kovová multifunkční zavlažovací pistole zahradní Premium z vysoce kvalitních kovových prvků je obzvláště robustní, a proto má také velmi dlouhou životnost. Její 4 obrysy postřiku – sprcha, horizontální plochý paprsek, perlový paprsek a jemné mlžení – z ní dělají skutečný multitalent v oblasti zavlažování nejrůznějších rostlin s individuálními požadavky. Jemné mlžení je nejvhodnější pro šetrné zavlažování křehkých rostlin, zatímco květinové a rostlinové záhony se v ideálním případě zavlažují sprchou. Lehce znečištěné plochy zase snadno vyčistíte s horizontálním plochým paprskem. Perličkový paprsek umožňuje vysoký průtok vody, jenž lze dobře využít např. k plnění nádrží. Nově vyvinutá membránová technologie na postřikovací hlavě od společnosti Kärcher se postará o ochranu proti kapající vodě. Rovněž výhradně u společnosti Kärcher naleznete otočnou rukojeť, se kterou nastavíte aretovatelný spouštěč dopředu nebo dozadu, a která sedí příjemně v dlani a získá si vás tak svým individuálním uživatelským komfortem. Zahradní pistole od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální membránová technologie
- Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.
Otočná rukojeť
- Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Čtyři volitelné obrysy postřiku s funkcí zacvaknutí: sprcha, horizontální plochý paprsek, perličkový paprsek, mlžení
- Pro každou oblast použití ten správný obrys postřiku.
Prvky z měkkého plastu
- Pro protiskluznost, větší komfort a ochranu před poškozením.
Zpracování vysoce kvalitních kovových prvků
- Pro obzvláště velkou robustnost a dlouhou životnost.
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Odnímatelný sprchový kotouč
- Pro čištění membrány a ucpaných trysek.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 70 x 130
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 4
- Otočná rukojeť
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Prvky z měkkého plastu
- Kov
- Vzor postřiku: rozprašovací mlha
- Vzor postřiku: horizontální plochý proud
- Vzor postřiku: tryska provzdušňovače
- Vzor postřiku: postřikovač
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Na očištění od listů
- Pro šetrné zavlažování křehkých rostlin jako např. sazeniček
- Živé ploty, keře
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací pistole multifunkční kov Premium
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
