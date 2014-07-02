Sudové čerpadlo BP 1 Barrel Set

Čerpadlo do sudu BP 1 Barrel Set usnadní zalévání zahrady. Praktický spínač na okraji sudu vám zajistí maximální komfort při práci. Dodáváme v sadě s hadicí, přípojkou a zavlažovací pistolí.

Spolehlivé čerpadlo do sudu BP 1 Barrel oceníte při zavlažování každé zahrady. Těžké konve vyměníte za zahradní hadici, kterou jednoduše připojíte k čerpadlu. Snadno tak zužitkujete dešťovou vodu, která vaší zahrádce poskytne více potřebných živin. Navíc šetří pitnou vodu i vaši peněženku. A nakonec i záda, protože se při zalévání odpadá tahání plné konve a ohýbání se. Čerpadlo se díky nastavitelné hadici lehce přizpůsobí hloubce každého sudu. Spínač zařízení umístíte na okraj nádrže – snadno tak zapnete i ponořený přístroj. Alternativně lze spínač nechat plavat na hladině, odkud bude řídit chod čerpadla podle množství vody v sudu. Zároveň tak ochrání přístroj před chodem na sucho. Součástí balení je také odolná 15m hadice PrimoFlex® o průměru 1/2", zavlažovací pistole a univerzální hadicová přípojka s praktickou funkcí Aqua Stop, která zabraňuje při výměně unik vody. Vše potřebné k zalévání květin jednoduše najdete v jedné sadě a na starou konev už ani nepomyslíte.

Charakteristické znaky a výhody
Sudové čerpadlo BP 1 Barrel Set: Sada připravená k zapojení
Sada připravená k zapojení
Ideální sada na zavlažování pro začátečníky díky dodávané sadě zahradních hadic.
Sudové čerpadlo BP 1 Barrel Set: Vestavěný spínač/vypínač v plovákovém spínači
Vestavěný spínač/vypínač v plovákovém spínači
Pro pohodlné ovládání čerpadla přímo na držáku.
Sudové čerpadlo BP 1 Barrel Set: Vestavěný předfiltr
Vestavěný předfiltr
Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Snadný a pohodlný
  • Perfektní náhrada za zalévací konev: pro využití dešťové vody, šetřící záda a finanční náklady.
Flexibilní upevnění na okraj sudu
  • Perfektní uchycení na každém sudu díky nejvyšší přizpůsobivosti.
Plovákový spínač
  • Při regulaci činnosti čerpadla závislé na hladině vody, jakož i pro ochranu před chodem nasucho.
Možnost prodloužení hadice
  • Přizpůsobení různým hloubkám sudů.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 400
Průtok max. (l/h) < 3800
Dodání do (m) 11
Tlak (bar) max. 1,1
Ponorná hloubka (m) max. 7
Přívodní teplota (°C) max. 35
Připojovací kabel (m) 10
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 135 x 170 x 520

Obsah balení

  • Zavlažovací příslušenství

Vybavení

  • Komfortní držadlo
  • Možnost upevnění
  • Hadice s prodloužením délky
  • Včetně předfiltru
  • Integrovaný spínač
  • Regulační a uzavírací ventil
  • Jednoduchá definice spínací výšky: ano
  • Plovákový spínač
Sudové čerpadlo BP 1 Barrel Set

Videa

Oblasti použití
  • Pro zalévání zahrady dešťovou vodou
Příslušenství
Náhradní díly BP 1 Barrel Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.