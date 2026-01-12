ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE A TYČE
Optimálního zavlažování lze dosáhnout pouze dokonale nastaveným obrysem postřiku. Rozmanitou nabídkou postřikovačů a zalévacích tyčí zaručuje Kärcher vhodné řešení pro každou potřebu. Obrys postřiku a množství vody lze přesně nastavit podle potřeby jednotlivých rostlin.
Zavlažovací pistole a tyče Kärcher produkty:
Kovová multifunkční postřikovací pistole
Zbytečné plýtvání vody je téměř vyloučené. Drahocenná voda se dostane ve správném množství přesně tam, kam má. Objevte například kovovou multifunkční postřikovací pistoli Premium. Tato designová pistole je zvlášť robustní, padne optimálně do ruky a postará se o ještě více zábavy při práci na zahradě.
Postřikovače a zalevací tyče
S produkty Kärcher se zavlažování zahrady stane zábavou! Objevte například naši kovovou multifunkční postřikovací pistoli v elegantním designu se 4 obrysy postřiku. Díky inovativní technologii membrán již neunikne ani kapka navíc – jak při změně postřiku, tak i při vypnutí.
Další výhody: individuálně nastavitelná rukojeť s komfortními měkkými komponenty padne dobře do ruky. Robustní kovové prvky na pistoli navíc podtrhnou vysokou kvalitu a ještě prodlouží i tak dlouhou životnost produktu.
Flexibilní přizpůsobení rukojeti
Otočnou rukojeť lze optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům uživatele.
Ani kapka navíc
Technologie dvojité membrány zajišťuje spolehlivou ochranu proti kapání při změně obrysu postřiku a při vypnutí.
Vhodné postřikovací pistole pro každou potřebu
Řada postřikovacích pistolí Kärcher nabízí pro každou potřebu vhodné řešení. Tak lze díky nastavení různých typů postřikování jednoduše zavlažovat květinové záhony, ale také zbavit terasy nebo zahradní nábytek od hrubých nečistot. Proto jsou postřikovací pistole vhodné jak pro zavlažování, tak i pro čištění.
Příkaldy oblasti použití:
