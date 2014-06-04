SYSTÉM Kärcher Rain System™
Dešť na objednávku! Nový Kärcher Rain System® ideálně zakomponujete mezi keře i do zeleninových nebo květinových záhonů. Voda se dostane beze ztrát přesně tam, kde jí je zapotřebí, což je šetrné nejen k životnímu prostředí, ale i k vašemu rozpočtu. Kärcher Rain System® spojuje výhody metody kapénkové závlahy a běžného zavlažování.
SYSTÉM Kärcher Rain System™ produkty:
Plánování a instalace
1., 2. SensoTimer ST6 DUO eco!ogic
Inteligentní zavlažovací automat.
3. Redukce tlaku s filtrem
Snížená tlaku na optimální tlak 4 bar.
4. Regulace T-díl
Spojuje 3 hadice.
5. Manžeta pro kapénkovou závlahu
S vestavěnou jehlou
6., 7., 8. Postřikovací manžeta
S vestavěnou jehlou.
9. Těsnicí manžeta
Uzavírají nepotřebné otvory v těsnění.
10. Kolik
Pro pokládku a upevnění hadic.
11. I-díl
Spojuje 2 hadice.
12: Hadice pro systém Kärcher Rain System™
Přímo na hadici lze připojit různě nastavitelné připevňovací součástky.
13. Hadice pro kapénkovou závlahu 10 m
Rovnoměrné odkapávání.
13. Hadice pro kapénkovou závlahu 25 m
Rovnoměrné odkapávání.
14. Koncový díl
Bezpečné uzavření konce hadice.
Jak funguje Kärcher Rain System™?
Kärcher Rain System™
Systém pracuje s tlakem až 4 bar a nabízí 1/2" PVC hadici s manžetami pro kapénkovou závlahu a s postřikovacími manžetami.
Dodatečně lze namontovat redukční ventil a filtr k ochraně před přetížením tlakem a částečkami nečistot.
Kärcher Rain System® je možné individuálně přizpůsobit každé zahradě.
