Dešť na objednávku! Nový Kärcher Rain System® ideálně zakomponujete mezi keře i do zeleninových nebo květinových záhonů. Voda se dostane beze ztrát přesně tam, kde jí je zapotřebí, což je šetrné nejen k životnímu prostředí, ale i k vašemu rozpočtu. Kärcher Rain System® spojuje výhody metody kapénkové závlahy a běžného zavlažování


Plánování a instalace

Zavlažovací automat

1., 2. SensoTimer ST6 DUO eco!ogic

Inteligentní zavlažovací automat.

Redukce tlaku s filtrem

3. Redukce tlaku s filtrem

Snížená tlaku na optimální tlak 4 bar.

Regulace T-díl

4. Regulace T-díl

Spojuje 3 hadice.

Manžeta

5. Manžeta pro kapénkovou závlahu

S vestavěnou jehlou

Postřikovací manžeta

6., 7., 8. Postřikovací manžeta

S vestavěnou jehlou.

Těsnicí manžeta

9. Těsnicí manžeta

Uzavírají nepotřebné otvory v těsnění.

Kolík

10. Kolik

Pro pokládku a upevnění hadic.

Spojení dvou hadic

11. I-díl

Spojuje 2 hadice.

Hadice pro systém Kärcher Rain System™

12: Hadice pro systém Kärcher Rain System

Přímo na hadici lze připojit různě nastavitelné připevňovací součástky.

Hadice pro kapénkovou závlahu

13. Hadice pro kapénkovou závlahu 10 m

Rovnoměrné odkapávání.

Hadice pro kapénkovou závlahu

13. Hadice pro kapénkovou závlahu 25 m

Rovnoměrné odkapávání.

Koncový díl pro zavlažování

14. Koncový díl

Bezpečné uzavření konce hadice.

Jak funguje Kärcher Rain System™?

Systém pracuje s tlakem až 4 bar a nabízí 1/2" PVC hadici s manžetami pro kapénkovou závlahu a s postřikovacími manžetami.

Dodatečně lze namontovat redukční ventil a filtr k ochraně před přetížením tlakem a částečkami nečistot.

Kärcher Rain System® je možné individuálně přizpůsobit každé zahradě.

