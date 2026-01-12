Kolík (5 ks)

Kolík se používá pro pokládku a upevnění hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Vestavěný gumový kroužek na očku zajišťuje optimální podpěru.

Kolík je částí systému Kärcher Rain System®. Upevňuje hadici a hadici pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® na požadované místo a vytváří potřebný odstup k zemi. Na 17 cm dlouhém kolíku je značkování pro pohodlné stanovení optimální hloubky zasunutí. Gumový kroužek na očku zajišťuje bezpečné upevnění hadic. Systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2“-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik, lze individuálně přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.

Charakteristické znaky a výhody
Špičatý kolík
  • Snadné zavedení do země
Gumový kroužek k upevnění
  • Hadice a hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM mohou být optimálně upevněny.
Robustní konstrukce
  • Obzvláště stabilní kolík
Značkování
  • Určení optimální hloubky zasunutí
Ergonomický design
  • Snadné zacházení.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 24 x 25 x 169

Obsah balení

  • Kolíky: 5 Kusy

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
