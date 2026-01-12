Koncový díl

S koncovým dílem lze hadice, jakož i hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® bezpečně uzavřít. Montuje se bez nářadí na konec každé hadice.

Koncový díl je částí systému Kärcher Rain System®. Uzavírá hadici, popř. hadici pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®, a tím systému umožňuje individuální a pružné přizpůsobení se jakémukoliv typu zahrady. Položené nebo zkrácené hadice lze uzavřít v jakémkoliv bodě. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se hadice jednoduše nasune na koncový díl a upevní převlečnou maticí. Systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2"-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik. Spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví úsporné zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.

Charakteristické znaky a výhody
Koncový díl
  • Bezpečný uzávěr pro hadici, popř. hadici pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM.
Ergonomický design
  • Snadné zacházení.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 64 x 26 x 26

Obsah balení

  • Koncové díly, velké: 2 Kusy

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
