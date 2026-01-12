Koncový díl
S koncovým dílem lze hadice, jakož i hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® bezpečně uzavřít. Montuje se bez nářadí na konec každé hadice.
Koncový díl je částí systému Kärcher Rain System®. Uzavírá hadici, popř. hadici pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®, a tím systému umožňuje individuální a pružné přizpůsobení se jakémukoliv typu zahrady. Položené nebo zkrácené hadice lze uzavřít v jakémkoliv bodě. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se hadice jednoduše nasune na koncový díl a upevní převlečnou maticí. Systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2"-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik. Spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví úsporné zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Koncový díl
- Bezpečný uzávěr pro hadici, popř. hadici pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM.
Ergonomický design
- Snadné zacházení.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|64 x 26 x 26
Obsah balení
- Koncové díly, velké: 2 Kusy
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.