Těsnicí manžeta

Těsnící manžety lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Lze je lehce namontovat. Uzavírají spolehlivě více nepotřebné otvory v těsnění.

Těsnící manžety jsou částí systému Kärcher Rain System®. Lze je připojit k hadici systému Kärcher Rain System® na jakémkoliv místě. Utěsňují spolehlivě více nepotřebné otvory v těsnění. Pogumovaný povrch a vestavěná jehla na vnitřní straně to umožňují. Montáž je velice rychlá, snadná a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se strčí jehla do otvoru, který se má uzavřít, a manžeta se zavře. Tím je hadice bezpečně utěsněná a může se nadále používat bez zbytečného plýtvání vody. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2“-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik, spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.

Charakteristické znaky a výhody
Znovuuzavíratelná manžeta
  • Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
  • Flexibilní, přesná montáž
Pogumovaná plocha včetně vestavěné jehly na vnitřní straně
  • Jednoduché uzavření otvorů po manžetách na hadici
  • Hadice systému Kärcher Rain Systém T může být i nadále efektivně používána.
Pogumovaná plocha včetně vestavěné jehly na vnitřní straně
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 16 x 23 x 21

Obsah balení

  • Těsnící manžety: 5 Kusy

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
