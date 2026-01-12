Těsnicí manžeta
Těsnící manžety lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Lze je lehce namontovat. Uzavírají spolehlivě více nepotřebné otvory v těsnění.
Těsnící manžety jsou částí systému Kärcher Rain System®. Lze je připojit k hadici systému Kärcher Rain System® na jakémkoliv místě. Utěsňují spolehlivě více nepotřebné otvory v těsnění. Pogumovaný povrch a vestavěná jehla na vnitřní straně to umožňují. Montáž je velice rychlá, snadná a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se strčí jehla do otvoru, který se má uzavřít, a manžeta se zavře. Tím je hadice bezpečně utěsněná a může se nadále používat bez zbytečného plýtvání vody. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2“-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik, spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Znovuuzavíratelná manžeta
- Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
- Flexibilní, přesná montáž
Pogumovaná plocha včetně vestavěné jehly na vnitřní straně
- Jednoduché uzavření otvorů po manžetách na hadici
- Hadice systému Kärcher Rain Systém T může být i nadále efektivně používána.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|16 x 23 x 21
Obsah balení
- Těsnící manžety: 5 Kusy
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
