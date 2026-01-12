Hadice pro systém Kärcher Rain System®

Hadice pro systém Kärcher Rain System® dodává systému Kärcher Rain System® vodu. Přímo na hadici lze připojit různě nastavitelné připevňovací součástky.

Hadice systému Kärcher Rain System® je hlavní součástí tohoto systému. Dodává rovnoměrně vodu v rámci celého systému. Na hadici lze optimálně připevnit manžety pro kapénkovou závlahu a postřik. Hadici lze podle potřeby zkrátit, pomocí I-dílů prodloužit a díky T-dílům i rozdvojit. Na konec hadice můžete připevnit např. hadici pro kapénkovu závlahu. Hadice systému Kärcher Rain System® je dlouhá 10 m. Tlaku odolná tkaná výztuž hadice je vyrobena z materiálů bez ftalátů, kadmia, baria a olova, a proto je zcela zdravotně nezávadná. Vnější vrstva s anti-UV filtrem je odolná proti povětrnostním vlivům, chrání materiál hadice a neprůhledná mezivrstva zabraňuje tvorbě vodních řas v hadici. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování, pracuje pod tlakem až 4 bar a je vybaven 1/2"-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřikovacími manžetami. Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování, pracuje pod tlakem až 4 bar a lze jej přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady.

Charakteristické znaky a výhody
Napájecí hadice systému Kärcher Rain System TM
  • Dají se na to perfektně upevnit těsnící manžety, manžety pro kapénkovou závlahu a postřikovací manžety.
Kvalitní zahradní hadice
  • Šetrný k životnímu prostředí a zdravotně nezávadný.
Bez obsahu kadmia, baria a olova
  • Šetrný k životnímu prostředí a zdravotně nezávadný.
6 let záruky
  • Dlouhá životnost.
Vysoká teplotní stálost od – 20 do +65 °C
  • Zaručená robustnost.
Neprůhledná mezivrstva
  • Zamezení tvorbě řas v hadici.
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
  • Zaručená robustnost a dlouhá životnost.
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
Třívrstvá kvalitní zahradní hadice
  • Velmi flexibilně přemístitelný.
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 10
Max. tlak (bar) 4
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 262 x 258 x 70

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
